Le dirigeant Tô Lâm rencontre des membres du Vietnam Innovation Network

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 23 septembre (heure locale) des membres du Vietnam Innovation Network (VIN) et des experts vietnamiens aux États-Unis, dans le cadre de son voyage de travail aux États-Unis pour la Semaine de haut niveau de la 79 e Assemblée générale des Nations unies à New York.

Photo : VNA/CVN

Les responsables du VIN ont exprimé leur engagement à favoriser une communauté de start-up qui contribue à la fois au développement aux États-Unis et à l’écosystème des start-up du Vietnam.

Ils ont souligné la nécessité pour le Vietnam de se concentrer sur le développement de ressources humaines de haute qualité et d’attirer des investissements étrangers, en particulier dans la recherche et le développement, et ont en même temps appelé à davantage de séminaires spécialisés pour attirer les talents et soutenir la stratégie commerciale et l’expansion du marché du pays.

Les experts ont exprimé leur désir d’inciter davantage d’entreprises à investir au Vietnam et ont exhorté le gouvernement vietnamien à créer des politiques qui garantissent le bon fonctionnement des entreprises.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné l’importance de cette rencontre comme un moment pour réfléchir aux réalisations passées et discuter des objectifs futurs, en particulier pour connecter les connaissances, l’expérience et les ressources entre le Vietnam et la communauté d’experts vietnamiens aux États-Unis.

Il a souligné que le pays entre dans une ère charnière - la période de lévitation pour que la révolution vietnamienne atteigne ses objectifs 100 ans sous la direction du Parti communiste du Vietnam et pour marquer le centenaire du Vietnam moderne.

Le dirigeant vietnamien a reconnu et hautement apprécié les efforts du ministère du Plan et de l’Investissement dans la création et le développement du VIN, ainsi que les contributions actives de ses membres et des experts vietnamiens aux États-Unis dans les programmes et projets majeurs du Vietnam, et leurs efforts significatifs pour promouvoir le rôle et les ressources de la communauté d’experts et d’intellectuels vietnamiens du monde entier en participant directement à la contribution et à l’amélioration des capacités scientifiques, technologiques et d’innovation du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné qu’après que le Vietnam et les États-Unis ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, la Déclaration commune a convenu de promouvoir la coopération en matière de formation et de renforcement des capacités dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA) afin que le Vietnam puisse participer à la chaîne de valeur mondiale.

Pour y parvenir, le Vietnam doit se concentrer sur la formation des ressources humaines de haute qualité pour répondre aux besoins de développement futurs dans le sens de la transformation numérique et de la transformation verte basée sur l’innovation, a-t-il souligné.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a suggéré que le VIN continue de promouvoir son rôle de connexion, d’élargir la participation de nouveaux membres et de renforcer la coopération entre les experts et intellectuels vietnamiens et internationaux pour les avantages à long terme de la patrie.

Il a affirmé que la large participation de la communauté d’experts et d’intellectuels vietnamiens du monde entier contribue non seulement à résoudre les défis techniques et technologiques, mais ouvre également de nouvelles opportunités de coopération approfondie dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation avec les principaux partenaires mondiaux.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le VIN doit renforcer les liens internationaux, partager les connaissances et appliquer les technologies avancées au processus de développement du pays, tout en promouvant son rôle de pont de connaissances et de technologies, et en apportant la quintessence et le progrès du monde au Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que la coordination étroite au niveau national et international entre les agences et organisations du système était un facteur décisif pour atteindre les objectifs majeurs d’une importance décisive pour que le Vietnam puisse réaliser son objectif de croissance basé sur le développement et l’innovation des sciences et technologies de haute technologie dans la nouvelle ère.

VNA/CVN