SpaceX invitée à coopérer avec le Vietnam dans divers domaines

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a reçu ce vendredi 6 septembre à Hanoï le vice-président principal chargé des relations gouvernementales et des affaires mondiales de la société SpaceX spécialisée dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial, Tim Hughes, a appelé SpaceX à coopérer avec le Vietnam dans les sciences et les technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle (IA), l’internet des objets…

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire important et souhaitait continuer à promouvoir et à approfondir ses relations avec les États-Unis. En particulier, la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, de l'industrie de haute technologie et des semi-conducteurs a été identifiée comme un pilier important des relations entre les deux pays.

Étant donné qu'avec plus de 1.300 projets d'investissement des États-Unis au Vietnam avec un capital social total de plus de 11,8 milliards d'USD, les relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis ne sont pas à la hauteur du potentiel et du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam créait toujours les conditions les plus favorables aux entreprises américaines de faire des affaires réussies au Vietnam.

Il a déclaré que le Vietnam était en train de construire un gouvernement numérique, une économie numérique, une société numérique, des citoyens numériques, espérant que les grandes entreprises technologiques, dont SpaceX, coopéreront et investiront au Vietnam.

Tim Hughes a déclaré, de son côté, que SpaceX avait commencé à fournir le service Internet Starlink (Internet par satellite) aux États-Unis depuis octobre 2020, et que ce service dessert désormais près de trois millions de clients dans plus de 100 pays à travers le monde.

Il a hautement apprécié l'environnement d'investissement au Vietnam. SpaceX est prêt à se préparer et souhaite investir et fournir des services Internet par satellite Starlink au Vietnam, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles...

Il a suggéré au Vietnam de préparer l'infrastructure et d'autres conditions nécessaires pour que le projet soit très efficace, contribuant ainsi à aider le Vietnam à fournir une couverture Internet à 100% de la population.

Le chef du gouvernement vietnamien a apprécié les idées et les propositions de coopération d'investissement de SpaceX au Vietnam, en espérant que ces propositions deviendraient bientôt réalité.

Il a déclaré que le Vietnam disposait suffisamment de conditions d'infrastructure, de mécanismes et de politiques, permettant aux entreprises en général, dont SpaceX, d’investir et faire des affaires efficacement sur son sol.

Il a proposé à SpaceX d'aider le Vietnam à transférer des technologies, à former des ressources humaines et à acquérir des expériences en matière de gestion ; d’élargir les relations avec les entreprises vietnamiennes, en donnant la priorité à l'augmentation du contenu de haute technologie, de technologie numérique et verte, au développement des industries de sous-traitance, au développement des écosystèmes, à la fourniture des services secondaires, aidant ainsi le Vietnam à rejoindre plus profondément la chaîne de valeur mondiale.

