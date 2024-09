Le Japon aide le Vietnam à améliorer la transparence de son marché boursier

Le Japon continuera à soutenir la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), les bourses et les parties concernées au Vietnam pour améliorer l’équité et la transparence du marché boursier dans le cadre d’un projet d’assistance technique de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a-t-on appris lors d’un séminaire tenu lundi 23 septembre à Hanoï.

Photo : VGP/CVN

L’agence fournira des consultations au Service des transactions boursières de Hanoi (HNX) et au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) et au marché UPCom, le marché boursier des entreprises grand-public non cotées, et les aidera à développer leurs capacités sur diverses questions connexes.

Le projet, qui s’inscrit dans la continuité de celui mené en 2019-2023, se concentrera sur la surveillance et l’inspection du marché boursier, la supervision des intermédiaires du marché, la gestion des cotations, la réalisation d’offres publiques conformément aux normes internationales et la sensibilisation du public à la responsabilité de protéger les investisseurs. Il devrait aider le Vietnam à moderniser le marché boursier et à promouvoir le développement durable de la socio-économie.

Selon la présidente de la SSC, Vu Thi Chân Phuong, le marché boursier vietnamien a enregistré des résultats remarquables grâce à diverses mesures incitatives et à une réforme juridique efficace. Fin août, la capitalisation boursière vietnamienne s’élevait à plus de 7 billiards de dôngs (280 milliards d'USD), soit 69,2% du PIB en 2023 et en hausse de 19,1% par rapport à la fin de l’année.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, 728 actions et 878 parts sont cotées sur l’UPCoM, pour une valeur totale cotée de 2,24 billiards de dôngs (91,27 milliards d'USD), et les investisseurs étrangers détiennent 50 milliards d'USD, a-t-elle fait savoir, décrivant cela comme une démonstration du développement robuste du marché boursier vietnamien.

Elle a exprimé sa conviction que la JICA, forte de sa grande expérience dans le domaine, continuera d’aider la SSC à améliorer sa capacité de gestion et de supervision afin de garantir la transparence du marché.

Le représentant en chef de la JICA, Sugano Yuichi, a déclaré qu’avec son expérience dans le règlement des éclatements de bulles financières et des créances irrécouvrables, le Japon est prêt à soutenir le Vietnam dans le développement de l’économie et du marché des actions en particulier, de manière durable, sûre et transparente.

