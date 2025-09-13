Accélérer le développement grâce aux technologies stratégiques

Pour que l’économie vietnamienne puisse accélérer sa croissance, l’un des points essentiels est de promouvoir la formation et le développement des secteurs technologiques stratégiques tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA).

Un premier pas pour les technologies stratégiques

Le Centre national d’innovation (relevant du ministère des Finances) vient d’annoncer la création de trois réseaux d’innovation et d’experts : la technologie quantique (VNQuantum), la cybersécurité (ViSecurity) et l’aéronautique, l’aérospatial et les drones (UAV Vietnam).

VNQuantum ambitionne de positionner le Vietnam sur la carte mondiale de la technologie quantique ; ViSecurity vise à maîtriser les technologies de sécurité et à développer des solutions "Make in Vietnam" pour protéger les infrastructures numériques nationales ; UAV Vietnam a pour mission de transformer le pays d’un marché consommateur en un acteur producteur et innovant dans la chaîne de valeur mondiale de l’aéronautique, de l’aérospatial et des drones.

Selon le vice-ministre des Finances, Dô Thành Trung, ces technologies ne sont pas seulement des moteurs de croissance économique, mais elles sont également liées à la sécurité nationale, à la souveraineté numérique et au positionnement international du pays.

Dans le monde, la technologie quantique, la cybersécurité et l’aérospatial émergent comme trois piliers stratégiques, avec un marché estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars dans la prochaine décennie. La création de ces réseaux constitue ainsi un premier pas décisif pour le développement des nouvelles industries stratégiques au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que "le développement des technologies stratégiques n’est plus un choix, mais un impératif pour la nation".

En juin 2025, le Premier ministre a promulgué la décision n°1131/QD-TTg identifiant onze groupes de technologies stratégiques, dont l’IA, les semi-conducteurs et l’aérospatial. Après la mise en place des réseaux sur l’IA et les semi-conducteurs l’an dernier, trois nouveaux secteurs viennent désormais s’ajouter, complétant l’écosystème d’innovation et ouvrant au Vietnam la possibilité de s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Semi-conducteurs et IA : un levier de croissance

Alors que des domaines comme la technologie quantique ou l’aérospatial nécessitent encore du temps pour établir leurs bases, les semi-conducteurs et l’IA sont déjà devenus des leviers puissants. Le Vietnam compte actuellement environ 170 projets d’investissement direct étranger (IDE) dans les semi-conducteurs et les hautes technologies, pour un capital total proche de 11,6 milliards de dollars. Des géants comme Intel, Amkor et HanaMicron y ont implanté des usines, tandis que Marvell, Siemens, Ampere, BE Semiconductor, NVIDIA ou Qualcomm investissent dans les semi-conducteurs, la R&D et l’IA…

Selon le ministère des Finances, le Vietnam commence à participer à des étapes à forte valeur ajoutée telles que la production de matériaux, de composants, ainsi que l’assemblage et le test de puces. Le marché mondial des semi-conducteurs devrait atteindre 1.000 milliards de dollars d’ici 2030, et le Vietnam est déjà considéré comme un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Cependant, comme l’a rappelé le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’industrie des semi-conducteurs fait encore face à plusieurs "goulots d’étranglement" : taille importante des projets, forte consommation énergétique, besoin en main-d’œuvre hautement qualifiée, et cadre politique encore en phase initiale. Le gouvernement a demandé aux ministères concernés de lever rapidement ces obstacles.

En parallèle, le Vietnam doit aussi préparer ses infrastructures, ses ressources humaines et son cadre réglementaire afin de développer d’autres secteurs stratégiques comme la cybersécurité, la quantique, l’aéronautique et les drones. Ces opportunités, si elles sont saisies, permettront de créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie nationale.

