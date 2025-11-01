Pêche INN : deux navires vietnamiens interceptés

Le 31 octobre, les forces du Commandement de la Région 2 des Garde-côtes du Vietnam, en coordination avec la Flottille 48 des gardes-frontières de Dà Nang, ont conduit au port de la Flottille 32 (Région 3 des Garde-côtes, à Bac Van Phong, province de Khanh Hoa) deux navires de pêche en infraction pour traitement conformément à la loi.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte renforcée contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), mise en œuvre afin de remédier à la "carte jaune" imposée au Vietnam par la Commission européenne.

Le Commandement de la Région 2 des Garde-côtes a déployé une escadre de patrouille conjointe chargée de contrôler et de prévenir les activités de pêche INN, notamment celles des navires dits "2 ou 3 non" (non enregistrés, non immatriculés et/ou sans licence).

Les 29 et 30 octobre, six navires ont été sanctionnés pour un montant total de 23,9 millions de dôngs. Parallèlement, plus de vingt navires ont été sensibilisés, directement ou par radio, aux réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN, et près de 200 brochures d'information ont été distribuées.

Deux navires de Khanh Hoa, immatriculés KH-90558-TS et KH-90619-TS, commandés respectivement par Nguyên Van Hâu (né en 1972) et Pham Van Tru (né en 1993), ont été inspectés. Les capitaines n'ont pas pu présenter les documents obligatoires, et le dispositif de surveillance du KH-90558-TS s'est avéré hors service. Les autorités ont saisi les navires pour enquête.

Les forces compétentes poursuivront leurs patrouilles intensives afin d'éliminer les infractions liées à la pêche INN dans les eaux vietnamiennes.

VNA/CVN