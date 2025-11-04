Améliorer les institutions et infrastructures, leviers du développement agricole

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a défini quatre grandes solutions stratégiques pour stimuler le développement de l’agriculture et des zones rurales, en mettant l’accent sur des réformes institutionnelles et infrastructurelles, selon le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang.

S’exprimant lors d’un forum sur l’accompagnement des agriculteurs dans cette nouvelle ère, qui s’est tenu le 2 novembre, il a déclaré que le ministère allait promouvoir la réforme et perfectionner les institutions et la législation afin de lever les obstacles et de mobiliser les ressources nécessaires au développement agricole et rural.

Le secteur réformera notamment les procédures administratives, en garantissant la publicité et la transparence. L’accent sera mis sur l’élaboration et la soumission de lois amendées et complétées relatives au foncier, à la géologie et aux minéraux, ainsi qu’à la protection de l’environnement.

La deuxième orientation concerne la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, notamment par la modernisation du système de bases de données du secteur. Le ministère vise à achever la base de données foncières nationale d’ici 2025.

En outre, le ministère poursuivra la modernisation des infrastructures agricoles, rurales et environnementales ; améliorera les capacités de prévision et de prévention des catastrophes ; et renforcera les mesures de lutte contre la pollution environnementale et le changement climatique.

Le ministère développera également des systèmes d’irrigation polyvalents et investira dans les infrastructures agricoles, forestières et halieutiques, tout en protégeant et en développant les ressources forestières.

La quatrième priorité est de former la main-d’œuvre, d’attirer les talents et de constituer un corps de professionnels (fonctionnaires, scientifiques, entrepreneurs et agriculteurs) afin de répondre aux exigences du développement durable du secteur dans cette nouvelle ère.

Le ministre ministre Trân Duc Thang a indiqué que le ministère continuera d’encourager l’innovation et de donner aux agriculteurs et aux associations à tous les niveaux les moyens de contribuer activement à la modernisation de l’agriculture nationale.

Selon Luong Quôc Doàn, président de l’Union des agriculteurs vietnamiens, l’agriculture vietnamienne a enregistré des résultats remarquables ces cinq dernières années. Le secteur a réalisé des progrès significatifs en matière de production écologique, verte et circulaire, intégrant les hautes technologies pour améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité.

L’agriculture demeure un pilier de l’économie nationale, garantissant la sécurité alimentaire et contribuant largement à la croissance des exportations.

Rien qu’au cours des neuf premiers mois de 2025, le secteur a progressé de plus de 3,8%, atteignant 52 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’exportation et un excédent commercial de près de 16 milliards de dollars. Le secteur vise 70 milliards de dollars d’exportations d’ici 2025 et 100 milliards de dollars d’ici 2030.

L’Union des agriculteurs vietnamiens a également lancé diverses initiatives pour former une nouvelle génération d’agriculteurs dynamiques, créatifs et capables de s’adapter à la transformation numérique et à la concurrence mondiale.

Concernant les mécanismes de participation des agriculteurs et des coopératives à la recherche scientifique, Nguyên Van Long, directeur du Département des sciences, des technologies et de l’environnement, a confirmé que l’État a mis en place des cadres permettant aux organisations et aux particuliers - y compris les membres de l’Union des agriculteurs vietnamiens - de participer directement aux programmes scientifiques et technologiques.

Le ministère encourage les propositions de sujets de recherche répondant aux besoins de la production et diffuse les problèmes concrets afin d’inciter les scientifiques, les entreprises et les citoyens à collaborer pour trouver des solutions. Le Fonds de développement des sciences et des technologies fonctionne désormais avec flexibilité, permettant le lancement de projets à tout moment de l’année.

Huynh Tân Dat, directeur du Département de la protection et de la culture des végétaux, a déclaré que ce forum est essentiel pour rapprocher les décideurs politiques des producteurs locaux et répondre rapidement aux défis rencontrés. Il a également affirmé que l’agriculture verte, moderne et durable demeure une priorité absolue pour le ministère.

Le département a soumis trois projets clés portant sur la gestion des pesticides, les engrais organiques et la gestion intégrée de la santé des végétaux. Mis en œuvre simultanément, ces projets garantiront une production sûre et fourniront des produits agricoles de haute qualité aux marchés nationaux et internationaux.

Le département collabore également avec les collectivités locales et les entreprises pour accompagner les agriculteurs dans l’utilisation sûre des pesticides, l’application d’engrais organiques et d’agents biologiques, ainsi que dans le développement de bonnes pratiques agricoles en vue de leur diffusion.

Parallèlement, il élabore un décret relatif à la gestion des codes des zones de culture et des installations de conditionnement afin de renforcer la traçabilité, les normes de culture et la conformité aux normes de sécurité alimentaire.

Toutes les données des codes seront intégrées au système national de base de données pour être utilisées lors des négociations et des inspections à l’exportation. Un contrôle annuel sera effectué, les autorités locales étant habilitées à suspendre ou à révoquer les codes en cas d’infraction.

À long terme, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement prévoit d’étendre l’utilisation de ces codes au marché intérieur, créant ainsi un système national de traçabilité unifié et transparent pour les produits agricoles.

