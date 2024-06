La production industrielle continue de progresser

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, la production industrielle du pays s’est redressée, même si de nombreuses difficultés demeurent. Avec le retour à la hausse de la demande mondiale, ainsi que les mesures de soutien du gouvernement, bon nombre d’entreprises ont des commandes pour toute l’année. Leur situation devrait s’améliorer dans les mois à venir.

Photo : VNA/CVN

Au cours des quatre premiers mois de cette année, l’indice de production industrielle (IPI) a augmenté de 6% en variation annuelle. Concrètement, l’IPI des secteurs de la transformation et manufacturier a rebondi de 6,3% (contre une baisse de 2,9% à la même période de l’an passé). Le secteur de production et de distribution d’électricité a connu une hausse de 12,3% (contre une diminution de 0,2% à la même période de 2023). Cinquante-quatre des 63 provinces et villes ont enregistré une augmentation de cet indice.

Le Dr. Nguyên Quôc Viêt, directeur adjoint de l’Institut de recherche économique et politique de l’Université d’économie et de commerce de Hanoï, a déclaré que la production dans plusieurs secteurs dont l’acier, les engrais, l’aquaculture,

le textile-habillement et les matières premières avait augmenté en mars et avril dernier. “Cela reflète une reprise rapide et montre que les fournisseurs et

les entreprises se redressent fortement. Ces secteurs vont créer une très bonne dynamique et sont indicateurs de croissance dans les trimestres suivants“, a-t-il expliqué.

Soutenir la reprise

Malgré de bons résultats dans de nombreux secteurs de production industrielle, notamment dans les industries clés pour les exportations, l’indice des stocks des industries de transformation et manufacturière a tendance à rester à la hausse. De plus, le commerce extérieur du Vietnam dépendencore beaucoup de marchés spécifiques. Par conséquent, d’ici à la fin de l’année, il est nécessaire de promouvoir le décaissement d’investissements publics et de réviser les retards afin de mettre en œuvre rapidement des projets clés dans les domaines de la production d’électricité, de pétrole et de gaz, de la transformation, de la fabrication et de l’exploitation minière.

Thê Linh/CVN