Le gouvernement vietnamien met l’accent sur croissance et exportations

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 19 novembre, le télégramme N°221, ordonnant aux ministères, organismes et autorités locales de concentrer leurs efforts sur le maintien de la stabilité macroéconomique et le renforcement des exportations pour les derniers mois de l’année.

Photo : VNA/CVN

Cette directive s’inscrit dans un contexte international toujours complexe, marqué par des risques croissants pour la croissance, le commerce et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon le télégramme, depuis le début de l’année, le gouvernement et le Premier ministre ont publié de nombreuses directives, tandis que les ministères, agences et collectivités locales ont mis en œuvre de manière coordonnée et efficace des solutions de gestion macroéconomique et de promotion des exportations.

Résultat : après dix mois de 2025, l’économie vietnamienne demeure stable, l’inflation est contrôlée, et les grands équilibres économiques sont préservés. La valeur totale des exportations et importations a atteint 762,4 milliards de dollars, en hausse de 17,4% par rapport à la même période de 2024, dont 391 milliards de dollars d’exportations (+16,2%) et 371,4 milliards de dollars d’importations (+18,6%), générant un excédent commercial de 19,6 milliards de dollars.

Cependant, face à la volatilité persistante de l’économie mondiale et à une concurrence géopolitique accrue, le Premier ministre a souligné la nécessité pour les ministères, organismes et collectivités locales de poursuivre leurs actions avec détermination et coordination, afin d’atteindre l’objectif de croissance supérieur à 8% en 2025, tout en maintenant la stabilité macroéconomique - une priorité stratégique.

Maintien de la stabilité macroéconomique et coordination des politiques monétaires et fiscales

Le Premier ministre demande aux ministères et autorités locales de veiller à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation et au maintien des grands équilibres économiques, afin de créer un environnement favorable à l’investissement et à la croissance durable. La politique économique doit être flexible et efficace, en combinant harmonieusement politique monétaire, politique budgétaire et autres mesures macroéconomiques.

La Banque d’État du Vietnam est chargée d’une gestion proactive et flexible de la politique monétaire, de la supervision stricte du crédit, avec un accent sur les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance, tout en améliorant la qualité du crédit et en contrôlant les créances douteuses. La politique des taux de change et des taux d’intérêt doit être adaptée aux conditions du marché pour soutenir les entreprises, faciliter les exportations et attirer les investissements étrangers.

Sur le plan budgétaire, le ministère des Finances poursuivra une politique budgétaire ciblée et efficace, en ajustant les taxes à l’exportation et à l’importation conformément aux engagements d’intégration régionale et internationale, afin de favoriser la production nationale et stimuler les exportations. Le ministère prépare également des mesures de soutien aux entreprises affectées par la politique de taxes compensatoires des États-Unis, avec achèvement prévu en novembre 2025.

Renforcement des exportations et opportunités des marchés de fin d’année

Face à la hausse de la demande sur les marchés internationaux pendant la période de Noël et du Nouvel An, le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de déployer vigoureusement les mesures de promotion des exportations, de renforcer la diplomatie commerciale et de diversifier marchés, produits et chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam accélère également les négociations et la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux avec des partenaires stratégiques tels que le GCC, le Pakistan, l’Égypte, le MERCOSUR et l’Algérie, tout en poursuivant les discussions pour un accord de commerce réciproque avec les États-Unis.

Le réseau des bureaux commerciaux à l’étranger doit soutenir activement les entreprises vietnamiennes, en facilitant l’accès aux FTA existants, en fournissant des informations sur les marchés, en connectant exportateurs et importateurs, et en promouvant les marques et produits vietnamiens.

De plus, le télégramme souligne la nécessité de favoriser la coopération entre entreprises locales et entreprises étrangères à capitaux directs (FDI), afin d’intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales et de renforcer durablement les exportations.

Agriculture, pêche et ouverture de nouveaux marchés

Pour l’agriculture – un secteur clé pour les exportations – le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit intensifier les mesures de lutte contre la pêche illégale (IUU), lever rapidement l’avertissement de “carte jaune” de l’UE, investir dans les infrastructures halieutiques et promouvoir la transformation numérique du secteur.

Parallèlement, le Vietnam accélère les négociations pour l’ouverture des marchés et la reconnaissance mutuelle en matière de sécurité alimentaire, facilitant ainsi l’exportation de fruits, légumes et autres produits agricoles stratégiques. Les missions incluent : développement de indications géographiques et de marques, attribution de codes de zones de production, mise en place de systèmes de traçabilité, et promotion de la recherche, de l’innovation et de la transformation numérique en agriculture.

Diplomatie économique et conquête de nouveaux marchés

Le ministère des Affaires étrangères doit renforcer la diplomatie économique, soutenir les entreprises dans l’exportation et l’investissement, et promouvoir les négociations pour les FTA, notamment avec le GCC. Les représentations vietnamiennes à l’étranger sont chargées de connecter entreprises locales et partenaires étrangers pour accélérer les accords commerciaux.

Le Premier ministre a également demandé aux ministères concernés (Industrie et Commerce, Agriculture et Environnement, Affaires étrangères) de créer des groupes de travail pour développer de nouveaux marchés au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, résoudre les obstacles liés aux FTA existants et conclure de nouveaux accords d’ici fin 2025 et début 2026.

Soutien proactif aux entreprises et résolution des obstacles

Les autorités locales doivent identifier rapidement les problèmes rencontrés par les entreprises et proposer des mesures de soutien pour la production et l’exportation. Les provinces exportatrices de produits agricoles via les frontières doivent fournir des informations aux producteurs et entreprises afin d’optimiser la production, l’emballage, la livraison et l’exportation, et éviter congestion et effets défavorables.

Les entreprises exportatrices et les groupes et sociétés d’État doivent planifier leur production et commerce de manière flexible, appliquer la science et la technologie, améliorer la qualité et la compétitivité des produits, et diversifier marchés, produits et chaînes d’approvisionnement.

Le Premier ministre a confié aux vice-Premiers ministres la supervision et le contrôle de la mise en œuvre du Télégramme 221. Le Bureau du gouvernement suit étroitement les progrès et rend compte rapidement des questions dépassant les compétences locales.

VNA/CVN