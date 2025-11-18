L'Afrique du Sud est prête à accueillir le sommet du G20

À cinq jours de l'ouverture du sommet du Groupe des 20 (G20), l'Afrique du Sud est tout à fait prête à accueillir à Johannesburg les dirigeants venus du monde entier, a déclaré lundi 17 novembre le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola.

Lors d'un point de presse consacré aux préparatifs du sommet prévu samedi, M. Lamola a indiqué que tout était "sur la bonne voie", précisant que 42 pays avaient confirmé leur participation.

M. Lamola a souligné le rôle de l'Afrique du Sud en tant que premier pays africain à accueillir le G20 a contribué à renforcer les perspectives africaines sur la scène mondiale, et à mettre en lumière fortement les questions d'inclusivité et d'inégalités.

Les négociations concernant la Déclaration sud-africaine ont déjà débuté, a précisé M. Lamola, exprimant son espoir de parvenir à une déclaration finale.

Tous les pays du G20 seront représentés, à l'exception des États-Unis, selon le ministre. Ce sommet accueillera également 16 pays invités et six pays représentant les Communautés économiques régionales d'Afrique, des Caraïbes et d'Asie de l'Est.

M. Lamola a également fourni des détails sur les trois sessions qui doivent se dérouler lors de ce sommet de deux jours, intitulées respectivement "une croissance économique inclusive et durable", "bâtir un monde résilient" et "un avenir juste et équitable pour tous". Ces discussions couvriront un large éventail de questions, touchant par exemple le commerce, le financement du développement, le défi de la dette mondiale, les changements climatiques, les systèmes alimentaires, la transition juste, les ressources minérales critiques, le travail décent et l'intelligence artificielle.

Le ministre a indiqué que son pays était confiant dans la perspective que sa présidence du G20 aura un impact positif et durable. "Nous sommes fermement convaincus que les résultats du sommet d'Afrique du Sud seront ambitieux et qu'il aura un impact durable pour la cause du continent africain et du Sud mondial au-delà de la présidence historique de l'Afrique du Sud au G20", a-t-il déclaré.

Le sommet des dirigeants du G20 doit avoir lieu de samedi 22 à dimanche 23 novembre au Centre des expositions de Nasrec à Johannesburg.

