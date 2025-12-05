L’Asie reste le premier marché d’exportation des produits agricoles vietnamiens

L’Asie demeure le principal marché d’exportation des produits agricoles vietnamiens. Les expéditions de café, de fruits et légumes, de noix de cajou et de poivre ont atteint des niveaux records entre janvier et novembre de cette année, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Les statistiques montrent que les exportations agroforestières et aquatiques du Vietnam ont généré des recettes estimées à 64,01 milliards de dollars américains au cours de la période considérée, soit une hausse de 12,6% par rapport à l’année précédente.

L’Asie a représenté 45,1% de la valeur totale des exportations du pays, suivie par les Amériques (22,8%) et l’Europe (13,4%). L’Afrique et l’Océanie ont contribué respectivement à hauteur de 2,8% et 1,4%.

L’une des principales raisons pour lesquelles l’Asie demeure le principal marché d’exportation du Vietnam est que la Chine est le premier acheteur de produits agricoles vietnamiens, représentant environ 22% du total des exportations agricoles.

Les expéditions vers la Chine ont progressé de 14,8% sur un an au cours des onze derniers mois, tandis que les exportations vers les États-Unis n’ont augmenté que de 6,1%.

Le Vietnam bénéficie également d’un vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE) en Asie, notamment le Partenariat économique global régional (RCEP), la zone de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et d’autres accords de l’ASEAN.

Les tarifs douaniers préférentiels facilitent l’accès des produits vietnamiens aux marchés asiatiques, comparativement aux pays ayant moins d’accords de libre-échange.

Par ailleurs, de nombreux pays asiatiques consomment des produits alimentaires similaires à ceux du Vietnam, tels que le riz, le pangasius, les crevettes, les noix de cajou et le poivre, ce qui favorise l’acceptation des produits vietnamiens par les consommateurs de la région.

