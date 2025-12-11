Le Vietnam salue le soutien opportun du Fonds central d’intervention d’urgence de l'ONU

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a organisé le 10 décembre, au siège de l’ONU à New York, une réunion de haut niveau pour les donateurs au Fonds central d’intervention d’urgence (CERF).

>> Près de 1,14 milliard de dollars d'aide des ONG étrangères pour le Vietnam entre 2020-2024

>> Le PM plaide pour un financement global de la lutte anti-changement climatique

>> BAD : aide d'urgence de deux millions de dollars pour le Centre touché par les inondations

Cette manifestation importante a réuni le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ainsi que des représentants des États membres et des partenaires humanitaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné le rôle crucial du CERF pour garantir des secours d'urgence aux populations vulnérables dans les zones dévastées par des conflits prolongés, des crises et des catastrophes naturelles extrêmes. Il a appelé la communauté internationale à renforcer ses engagements et à partager la responsabilité afin d'assurer que le CERF puisse maintenir sa capacité de réaction rapide face aux urgences.

S’exprimant lors de la session, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a rappelé qu’au cours de deux années consécutives, face aux impacts dévastateurs de phénomènes naturels graves - du typhon Yagi aux inondations successives survenues cette année -, le Vietnam avait bénéficié des soutiens d’urgence du CERF. Il a notamment mis en exergue une nouvelle enveloppe de 2,6 millions de dollars récemment annoncée pour permettre un déploiement rapide d’activités de secours essentielles pour les habitants des zones sinistrées. À cet égard, l’ambassadeur a adressé ses sincères remerciements au CERF, aux agences onusiennes et aux pays donateurs pour leur soutien opportun et efficace accordé au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Évoquant la contribution du Vietnam via les canaux bilatéraux et multilatéraux, y compris l'engagement pluriannuel envers le CERF, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt a affirmé que le Vietnam continuerait d'accompagner le Fonds dans un esprit de solidarité et de partage des responsabilités. Le diplomate a assuré que le pays poursuivrait ses efforts pour augmenter sa contribution lorsque les conditions le permettraient, conformément à ses capacités, contribuant ainsi à la réalisation de la mission du CERF : agir rapidement, opportunément et ne laisser personne de côté.

Établi en 2005, le CERF a pour mission de renforcer la capacité de réponse rapide du système humanitaire de l’ONU face aux crises mondiales. Le Fonds fournit une assistance d’urgence vitale pour les opérations de secours dans les 72 premières heures, en se concentrant sur les besoins essentiels tels que la nourriture, la santé, le logement, l’eau potable, l’assainissement et la protection. Fonctionnant entièrement sur la base de contributions volontaires des États et des donateurs, le CERF ambitionne de maintenir un budget annuel d’un milliard de dollars pour répondre aux besoins humanitaires mondiaux croissants.

VNA/CVN