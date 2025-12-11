Assemblée nationale

Adopter la résolution sur la supervision thématique et les interpellations parlementaires

L’Assemblée nationale a procédé jeudi matin 11 décembre au vote et à l’adoption de la Résolution sur la mise en œuvre de certaines résolutions des XIVᵉ et XVᵉ législatures relatives à la supervision thématique et aux interpellations parlementaires. Le texte a été approuvé à l’unanimité par les 439 députés présents, soit 92,81% du total des sièges.

Photo : VNA/CVN

L’organe législatif a salué les efforts du gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême et de l’Audit d’État qui, malgré la réorganisation de l’appareil administratif, ont mis en œuvre de manière proactive les résolutions adoptées. Ces efforts ont contribué au perfectionnement du système juridique, à l’amélioration de l’efficacité de l’appareil d’État, au développement socio-économique, au renforcement de la défense et de la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de la population. L’Assemblée nationale souligne toutefois que certains volets nécessitent encore des ajustements pour répondre pleinement aux attentes des électeurs.

Dans le domaine économique et financier, l’Assemblée nationale demande au gouvernement de réviser les politiques visant à développer le marché boursier et à diversifier ses produits, de poursuivre la restructuration des entreprises publiques en 2026 afin de prévenir le gaspillage de capitaux, et d’achever la connexion de la base de données des biens publics d’ici fin 2027.

Dans les secteurs bancaire et commercial, le gouvernement est invité à accélérer les programmes de crédit destinés au logement social, au logement des ouvriers, aux projets de rénovation d’anciens immeubles et au développement des infrastructures stratégiques. Il devra également étudier la création d’une bourse de l’or selon une feuille de route adaptée et garantir l’approvisionnement électrique, avec pour objectif d’électrifier l’ensemble des foyers et de mettre en service le marché de détail concurrentiel d’ici 2027.

Photo : VNA/CVN

Pour les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de la construction, la résolution exige l'allocation de ressources pour relocaliser les populations des zones exposées aux catastrophes naturelles, la résolution de la pénurie de terres pour les minorités ethniques, ainsi que la promulgation en 2026 de normes pour l'utilisation du sable marin dans les infrastructures routières et de réglementations sur les projets BOT (construction-opération-transfert).

Dans les domaines des sciences, de l’éducation et de la santé, les priorités portent sur la standardisation des informations des abonnés mobiles avec la base nationale de données sur la population d’ici 2026, l’harmonisation des examens scolaires entre anciens et nouveaux programmes, la résolution du manque d’enseignants, la finalisation des comptes liés à la lutte contre le COVID-19 au plus tard au deuxième trimestre 2026, l’augmentation du taux de vaccination national et la mise en place d’un système de protection de l’enfance couvrant 100% des communes d’ici 2027.

Sur le plan administratif, le gouvernement doit accélérer la réforme salariale fondée sur les postes de travail, soutenir les fonctionnaires excédentaires après la réorganisation administrative et finaliser en 2026 le projet de construction de la base nationale sur le contrôle des biens et revenus. Il devra également publier un ensemble d’indicateurs d’évaluation de la lutte contre la corruption.

Enfin, la résolution insiste sur le renforcement de la lutte contre la criminalité et demande aux organes judiciaires d’améliorer la qualité des jugements, de limiter les annulations de verdicts dues à des erreurs subjectives et de traiter avec rigueur les affaires temporairement suspendues conformément à la loi.

VNA/CVN