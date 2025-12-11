Rapatriement des restes de 180 soldats et experts tombés au Cambodge

Le Comité directeur 515 de la province de Tây Ninh a organisé, dans la soirée du 10 décembre au poste-frontière international de Xa Mat, une cérémonie d'accueil des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Cambodge, ainsi que des équipes K70, K71 et K73, marquant la conclusion de la première phase de recherche de la période 25 (saison sèche 2025-2026).

Photo : VNA/CVN

Après 34 jours de mission au Cambodge (du 6 novembre au 10 décembre 2025), les équipes ont retrouvé, collecté et rapatrié les restes de 180 martyrs tombés durant les guerres.

Lors de la cérémonie commémorative, les délégués ont rendu un hommage solennel, exprimant leur profonde gratitude envers les martyrs qui ont consenti le sacrifice ultime pour la lutte pour l'indépendance nationale et l'accomplissement d'une noble mission internationaliste.

Selon le colonel Nguyên Duc Thuân, chef de l'équipe K71, les équipes ont mené leurs opérations dans plusieurs provinces cambodgiennes, notamment Kampong Cham, Tboung Khmum, Siem Reap, Banteay Meanchey, Otdar Meanchey, Prey Veng, Battambang et Pailin.

Durant leur mission, les équipes ont fait preuve d'un sens élevé des responsabilités, surmontant de nombreuses difficultés et travaillant en étroite coordination avec les forces locales cambodgiennes. Elles ont également mené des actions de sensibilisation, apporté un soutien financier et matériel, ainsi que prodigué des consultations médicales et distribué des médicaments aux populations locales dans les zones concernées.

À l'issue de la cérémonie, les restes des martyrs ont été transférés vers le cimetière des martyrs de la Colline 82 à Tây Ninh, où ils seront inhumés lors d'une prochaine cérémonie solennelle. Les équipes de recherche se préparent déjà pour la deuxième phase de la période 25, afin de poursuivre ce devoir sacré.

VNA/CVN