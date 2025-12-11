Le Vietnam et le Japon promeuvent leur coopération dans la défense

Le général Nguyên Tân Cuong, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a reçu dans la matinée du 11 décembre à Hanoï, l'amiral Saito Akira, chef d'état-major de la Force maritime d'autodéfense du Japon.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le Pdg du groupe japonais Mitsui

>> Le 1er Dialogue "2+2" : renforcement de la coopération stratégique en matière de défense et de diplomatie

>> Le navire 015-Trân Hung Dao termine avec succès sa visite de courtoisie au Japon

Photo : QDND/CVN

Au cours de la réception, le général Nguyên Tân Cuong a souligné les liens d’amitié de longue date et les nombreuses similitudes culturelles entre les deux peuples. Il a rappelé que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, en 2023, avait créé un puissant élan pour la coopération vietnamo-japonaise, dont la défense constitue désormais un pilier essentiel.

Il a constaté que cette coopération s’approfondissait de façon substantielle, notamment à travers les échanges de délégations de tous niveaux, la formation, la cybersécurité, ainsi que le règlement des conséquences de la guerre. Le vice-ministre a particulièrement salué la collaboration efficace entre la Marine populaire du Vietnam et la Force maritime d’autodéfense du Japon, concrétisée par des visites réciproques de navires, des échanges de délégations et d’expériences, des programmes de formation et d’entraînement conjoints, des consultations entre officiers d’état-major, ainsi qu’une coordination étroite lors d’activités multilatérales. Toutes ces initiatives, a-t-il souligné, ont renforcé la confiance et la compréhension mutuelles.

Affirmant le soutien du ministère vietnamien de la Défense au renforcement de ces liens navals, le général Nguyên Tân Cuong s'est déclaré convaincu que, sur la base des fondements solides établis au fil des décennies, les relations vietnamo-japonaises continueraient de s’épanouir dans tous les domaines, contribuant à la paix et à la stabilité régionales.

Partageant ce point de vue, l'amiral Saito Akira a exprimé sa haute appréciation pour les progrès de la coopération bilatérale en matière de défense et son souhait de voir les relations entre les deux ministères, ainsi qu’entre les deux forces navales, se développer encore plus en profondeur et en efficacité à l’avenir.

VNA/CVN