Durcir le ton contre la corruption et le gaspillage

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a appelé mercredi 10 décembre à intensifier les efforts de lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité lors d’une conférence nationale en ligne consacrée au bilan des affaires internes du Parti en 2025.

>> Le Premier ministre appelle à renforcer la lutte contre la corruption et le gaspillage

>> La presse, force de pointe dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives

>> L’Assemblée nationale approuve des amendements à la Loi anti-corruption

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a exhorté la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti à poursuivre l’examen et la mise en œuvre des conclusions et propositions issues des inspections, audits, enquêtes, poursuites, procès et actions coercitives, en veillant à leur stricte application, sans retard ni accumulation.

La Commission des affaires intérieures doit également s’efforcer de maximiser le recouvrement des biens mal acquis, tout en prévenant et en corrigeant efficacement la petite corruption et les malversations des fonctionnaires qui harcèlent ou causent des difficultés aux citoyens et aux entreprises.

Alors que 2026 se tiendra le XIVe Congrès national du Parti et que se tiendront les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, il a demandé à la commission de bien saisir et d’appliquer efficacement les orientations, les missions et les solutions relatives aux affaires intérieures, à la prévention de la corruption et à la réforme judiciaire, telles qu’elles figurent dans les documents du XIVe Congrès national du Parti.

Dans l’immédiat, il lui incombe de formuler des recommandations quant à la mise en œuvre effective des conclusions et directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, présentées lors de la conférence nationale consacrée à la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité durant le XIIIe Congrès national du Parti.

Le membre du Politburo a également demandé à la Commission des affaires intérieures d’étudier, de rédiger et de proposer une nouvelle résolution du Comité central du Parti visant à renforcer la direction du Parti en matière de lutte contre la corruption pour la période à venir.

Il a appelé à une action plus énergique contre le gaspillage, notamment en plaçant les projets déficitaires majeurs sous la supervision directe du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité afin d’assurer un traitement ciblé et approfondi.

Le dirigeant a en outre enjoint le secteur à renforcer la coordination afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des positions, objectifs, missions et solutions du Parti en matière de défense nationale, de sécurité, de sûreté sociale et d’ordre public.

VNA/CVN