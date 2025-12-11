Anti-corruption : le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, préside une conférence-bilan

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, également chef du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, a présidé, jeudi matin 11 décembre à Hanoï, une conférence consacrée au bilan de ce combat majeur durant le XIIIᵉ mandat du Parti.

Organisé en format hybride, l'événement a réuni plus de 190.000 délégués issus des ministères, des organes centraux, des forces armées ainsi que des autorités locales de tout le pays, à travers plus de 4.000 points de connexion.

Cette conférence avait pour objectif de procéder à une évaluation globale des efforts déployés à l’échelle nationale depuis le début du mandat pour endiguer la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Elle visait à mettre en lumière, de manière complète, précise et objective, les résultats obtenus, à tirer les enseignements de l’expérience et à diffuser les modèles les plus efficaces mis en œuvre par les différents échelons du Parti, les comités de pilotage et les organismes compétents.

Au-delà de la mise en avant des succès, la conférence a également cherché à identifier les limites et faiblesses persistantes, afin d’en analyser les causes profondes. Sur cette base, de nouvelles orientations, tâches et mesures ont été définies pour la période à venir, avec la double ambition d’assainir durablement l’appareil du Parti et de l’État afin de renforcer la confiance du peuple, et de favoriser l’essor du pays dans sa nouvelle phase de développement.

