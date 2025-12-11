Assemblée nationale

Investissement pour moderniser les zones rurales et soutenir les minorités ethniques

Avec un large consensus de 90,91% des voix (430 députés pour), l'Assemblée nationale a approuvé, dans la matinée du 11 décembre à Hanoï, la Résolution sur la politique d'investissement du Programme cible national relatif à la Nouvelle Ruralité, à la réduction durable de la pauvreté et au développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques pour la période 2026-2035.

Pour la première phase de mise en œuvre (2026-2030), le budget total alloué au programme est estimé à environ 423.000 milliards de dôngs (soit 16,65 milliards de dollars). Ce financement comprend 100.000 milliards de dôngs provenant du budget central, 300.000 milliards de dôngs issus des budgets locaux et 23.000 milliards de dôngs de crédits politiques.

L'objectif central de ce programme décennal est de bâtir des zones rurales modernes, durables et résilientes au changement climatique, tout en réduisant les disparités de développement entre les régions…

Des indicateurs précis ont été fixés : d’ici 2030, le Vietnam ambitionne de porter le revenu moyen des habitants ruraux à un niveau 2,5 à 3 fois supérieur à celui de 2020, et de ramener le taux de pauvreté multidimensionnelle dans les zones de minorités ethniques en dessous de 10%.

Pour la période suivante allant jusqu’en 2035, l'objectif est que 85% des communes répondent aux critères de la Nouvelle Ruralité et que le revenu moyen des minorités ethniques s'élève à la moitié de la moyenne nationale.

Le Programme couvre l’ensemble du territoire national, tout en accordant une priorité particulière aux communes et hameaux en très grande difficulté, aux zones de minorités ethniques et montagneuses, aux régions frontalières et aux îles.

S’exprimant au nom du gouvernement, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a indiqué que l’intégration des trois précédents programmes cibles nationaux en un mécanisme unique vise à éviter la dispersion des politiques tout en garantissant leur continuité.

Il a réaffirmé l’engagement du Parti et de l’État à accorder une grande priorité aux zones montagneuses et aux minorités ethniques, considérant ce programme comme un levier pour assurer une vie prospère aux populations et renforcer la grande union nationale.

