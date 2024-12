Le Vietnam pourrait concrétiser son projet de devenir un pôle technologique régional

Un accord récent conclu entre le Vietnam et le fabricant de puces américain Nvidia pour établir un centre de recherche et de développement en intelligence artificielle (IA) dans le pays marque une avancée significative dans les projets du Vietnam de se transformer en un pôle technologique régional, a commenté le magazine d'actualité The Diplomat dans un article récent.

Selon l'article, l'accord impliquera l'expansion d'un centre de données IA appartenant au groupe militaire vietnamien Viettel, qui utilise déjà la technologie Nvidia. Nvidia a également déclaré avoir acquis la start-up de soins de santé VinBrain, une unité du conglomérat vietnamien de premier plan Vingroup.

Dans un communiqué publié après la signature de l'accord, Nvidia a exprimé "sa confiance dans l'avenir prometteur de l'intelligence artificielle du pays". Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a été cité dans le communiqué comme louant l’écosystème dynamique de chercheurs, de startups et d’entreprises du Vietnam.

L’article rappelle qu’en visite à Hanoï à la fin de l’année dernière, Jensen Huang a déclaré que son entreprise était déterminée à investir au Vietnam et à faire du pays sa "deuxième patrie". Elle a notamment déclaré qu’elle prévoyait d’élargir ses partenariats avec les meilleures entreprises technologiques du Vietnam et d’aider le pays à former des talents pour le développement de l’IA et des infrastructures numériques.

L’année dernière, Nvidia a commencé à collaborer avec FPT Smart Cloud – son premier partenaire cloud vietnamien. En avril, FPT a annoncé qu’elle et Nvidia construiraient une "usine" d’IA de 200 millions d'USD en utilisant la puce graphique et le logiciel de Nvidia.

Toutes ces activités font partie de l’avancée plus large de Nvidia en Asie du Sud-Est, où la demande de services de données a augmenté en raison de l’explosion de son économie numérique. Selon un rapport récent, cela valait 263 milliards d'USD en 2023, contre seulement 31 milliards d'USD en 2015, a-t-il noté.

Cette attention reflète l’importance croissante que l’Asie du Sud-Est revêt pour les entreprises technologiques étrangères, une région dont la population est jeune, en pleine ascension sociale et férue de technologie, à la fois comme pôle de production et comme marché pour les produits technologiques.

Cette année, les PDG des géants technologiques américains Apple et Microsoft ont également fait le tour de l’Asie du Sud-Est, annonçant des milliards d'USD d’investissements, notamment dans des centres de données conçus pour soutenir l’expansion des services d’IA, note l’article.

