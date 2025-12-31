Tourisme

Le Vietnam s’affirme comme une destination à forte identité au monde

Avec plus de 40 milliards de dollars de recettes et plus de 20 millions de visiteurs internationaux accueillis, le tourisme vietnamien a connu en 2025 un essor spectaculaire, tournant définitivement la page de la pandémie de COVID-19.

>> Pourquoi le Vietnam figure parmi les destinations idéales pour le voyage en solo ?

>> Le Vietnam et Phu Quôc : cap sur plus de valeur par visiteur dans un tourisme en plein essor

>> Hanoï ambitionne d’accueillir 8,6 millions de touristes internationaux en 2026

Photo : VNA/CVN

Cette dynamique ne se lit pas seulement dans les statistiques, elle se ressent dans l’animation retrouvée des sites touristiques, dans l’enthousiasme des voyageurs et dans la manière dont le Vietnam s’affirme désormais comme une destination à forte identité sur la scène touristique internationale.

À Huê, par un après-midi paisible au bord de la rivière des Parfums, David Wilson, touriste britannique revenu pour la seconde fois dans l’ancienne capitale depuis la pandémie, partage son ressenti.

"C’est ma deuxième visite à Huê et je suis vraiment impressionné. Après la pandémie, on sent clairement que le tourisme s’est redressé avec force. Les sites patrimoniaux sont mieux préservés, les services plus professionnels et les habitants d’une grande gentillesse. On perçoit très nettement le nouveau souffle du tourisme vietnamien", a-t-il partagé.

Ce renouveau est également perceptible du point de vue des habitants. Bùi Ngoc Vinh, riverain du complexe patrimonial du centre de Huê, observe un retour des visiteurs internationaux plus rapide et plus massif qu’il ne l’avait anticipé.

Depuis Huê, les flux touristiques se diffusent largement le long du Centre du Vietnam, comme le constate Vuong Quôc Bao, un guide spécialiste des circuits à Dà Nang, Hôi An et Huê.

"Les marchés sud-coréen, taïwanais (Chine) et japonais continuent d’enregistrer une forte croissance. Parallèlement, on observe un retour marqué des touristes européens, avec une tendance aux voyages en autonomie, aux séjours de longue durée et à la recherche d’expériences culturelles locales", a-t-il précisé.

Fait notable, la dynamique actuelle ne se limite pas à une hausse des volumes. Elle s’accompagne d’une évolution qualitative profonde. Le tourisme vietnamien opère progressivement un glissement du simple "lieu à visiter" vers la notion d’"expérience", passant de la visite classique à des parcours ancrés dans la culture, la gastronomie, les arts et la vie communautaire.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Lê Mai Phuong, directrice de l’agence SeniTravel, les attentes des voyageurs ont profondément évolué, ils recherchent désormais des expériences plus profondes.

"Le tourisme communautaire, l’écotourisme ou encore le tourisme de bien-être en sont encore à leurs débuts. Il est nécessaire de repenser le développement des produits touristiques, en privilégiant des expériences culturelles, culinaires, artistiques et de soins, adaptées à une demande de qualité élevée", fait-elle observer.

Cette transformation dépasse largement le seul cas de Huê. À Ninh Binh, le tourisme est conçu en synergie avec les industries culturelles afin de constituer un pôle économique stratégique. Pour les autorités locales, et notamment pour Nguyên Cao Tân, directeur adjoint du Service provincial du tourisme, chaque territoire doit raconter sa propre histoire et contribuer à la diversité de l’offre touristique nationale.

"Nous devons mettre en avant les valeurs spécifiques de chaque région pour construire l’image du tourisme vietnamien à l’international, en ciblant des marchés prioritaires pour développer une marque nationale forte. À l’échelle locale, nous continuons à créer des produits touristiques porteurs d’identité, contribuant à une carte du tourisme vietnamien riche et diversifiée", a-t-il déclaré.

Cette stratégie de valorisation territoriale trouve un écho croissant sur la scène internationale. L’année 2025 marque ainsi une étape majeure dans la reconnaissance du tourisme vietnamien. Le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac a été officiellement inscrit sur la Liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Le Festival de la Déesse du mont Sam a rejoint la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, alors que l’art de l’estampe populaire de Dông Hô a été inscrit sur la Liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente.

Sur la scène touristique mondiale, le Vietnam s’est vu décerner pour la sixième fois consécutive le titre de Destination patrimoniale de premier plan mondial par les World Travel Awards. Le plateau karstique de Dông Van a été distingué pour la première fois comme Destination culturelle locale de premier rang mondial, tandis que Môc Châu et Tam Dao ont conservé leurs prestigieuses distinctions.

Au-delà des trophées, ces reconnaissances illustrent la manière dont le Vietnam raconte son histoire au monde : à travers son patrimoine, son identité et une volonté constante de développement durable. Pour Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut vietnamien de la culture, des arts, des sports et du tourisme, le sens même de l’espace touristique est en train d’évoluer.

"L’espace touristique n’est plus seulement un lieu de visite. Il devient un espace de vie, d’expériences partagées et de création de moyens de subsistance pour les communautés locales. Un tourisme fondé sur les industries culturelles permet à la fois de préserver les patrimoines, d’améliorer la qualité de vie dans les localités touristiques, de stimuler l’économie, de créer des emplois et de renforcer le lien entre les communautés locales et le développement durable", a-t-elle souligné.

De Huê à Ninh Binh, de Quang Ninh aux hauts plateaux du Nord, des chiffres impressionnants aux récits culturels renouvelés, le tourisme vietnamien en 2025 confirme une trajectoire confiante et durable, prêt à aborder l’année 2026 sous des auspices résolument prometteurs.

VOV/VNA/CVN