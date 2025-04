Les droits de douane américains exercent une pression sur les États-Unis et l'ASEAN

Photo : Reuters/VNA/CVN

S'adressant à la presse, l'expert a déclaré que ces droits de douane affectaient considérablement les économies de l'ASEAN, en particulier celles qui dépendent des exportations vers les États-Unis. Cependant, bien qu'ils posent des défis économiques, ils n'entraîneront pas l'effondrement de l'ASEAN.

Selon lui, l'ASEAN a résisté à de multiples chocs externes, de la crise financière asiatique de 1997 aux guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine. Malgré les effets disparates de ces droits de douane, les cadres institutionnels de l'ASEAN, tels que la Communauté économique de l'ASEAN (CEA), contribuent à maintenir la résilience régionale.

L'expert estime que l'impact le plus immédiat des droits de douane de Trump sera l'inflation, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale. Avec la hausse des coûts d'importation, les entreprises répercuteront ces coûts sur les consommateurs, entraînant une hausse des prix.

Pour contrer ces pressions économiques, il recommande à l'ASEAN de renforcer ses partenariats commerciaux par le biais du Partenariat économique régional global (RCEP), de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de la coopération Sud-Sud, et de développer ses échanges commerciaux avec l'Union européenne (UE) et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

VNA/CVN