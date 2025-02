Consultation politique entre le Vietnam et la Suisse pour renforcer la coopération bilatérale

Cette rencontre avait pour objectif de discuter de la coopération bilatérale et des orientations pour promouvoir le partenariat global Vietnam - Suisse.

Photo: VNA/CVN

Lors de la réunion, les deux parties ont fait le point sur l'évolution récente de la coopération Vietnam - Suisse. Elles ont salué les progrès dynamiques et positifs dans les relations bilatérales, illustrés par des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, notamment l'entretien entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, en marge de la 55ᵉ réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF Davos) en janvier 2025. Elles ont convenu de mettre en œuvre efficacement le partenariat global et le mémorandum de coopération signé entre les deux ministères des AE.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 811 millions de dollars en 2024. La Suisse est le sixième plus grand investisseur européen au Vietnam, avec 2,1 milliards de dollars d'investissements. Les deux parties se sont engagées à accélérer les négociations de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Heinrich Schellenberg a souligné que la Suisse attache une grande importance à ses relations avec le Vietnam, l'un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est, notamment dans le domaine économique. Il a également annoncé que la Suisse avait approuvé le Programme de coopération au développement Vietnam-Suisse pour la période 2025-2028, axé sur trois domaines : le commerce durable et l'innovation, la finance privée et la finance publique durable, ainsi que le développement urbain et industriel adapté au changement climatique.

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la Suisse dans les domaines financier et bancaire, des technologies, de l'innovation, de la formation de ressources humaines hautement qualifiées, des semi-conducteurs, de l'adaptation au changement climatique et de l'éducation, a déclaré Bùi Hà Nam.

Heinrich Schellenberg a réaffirmé la volonté de la Suisse d'accompagner et de coopérer avec le Vietnam pour concrétiser son objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045 et atteindre ses engagements en matière de développement durable. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges entre les peuples et de promouvoir la coopération dans les domaines de la culture, des arts et du tourisme, en vue de célébrer l'an prochain le 55ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse.

À cette occasion, les deux parties ont aussi convenu d'intensifier leur coopération au sein des organisations internationales et régionales, et ont souligné l'importance du règlement pacifique des différends, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

VNA/CVN