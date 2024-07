Nations unies

Le Vietnam appelle au multilatéralisme centré sur les personnes lors du débat du Conseil de sécurité

L'événement, présidé par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, président du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de juillet, a attiré des représentants de plus de 50 États membres de l'ONU.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Dang Hoàng Giang a souligné que l'adhésion au droit international et à la Charte des Nations Unies, en particulier aux principes de respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des États, permettrait de respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, s'abstenir de recourir à la menace ou à l'usage de la force et le règlement des différends est essentiel au maintien d’une coopération multilatérale efficace.

Il est essentiel de respecter et de s'efforcer de réaliser les aspirations légitimes des peuples à la paix, à la prospérité et au progrès social, a ajouté Dang Hoàng Giang. Il a appelé à des réformes substantielles pour accroître la voix et la représentation des pays en développement au sein des institutions multilatérales qui ont un impact significatif sur la sécurité mondiale et les questions socio-économiques.

Réaffirmant l'engagement inébranlable du Vietnam en faveur du multilatéralisme, il a souligné la participation active du pays et la promotion d'initiatives au sein des organisations mondiales et régionales, notamment de l'ASEAN et de l'ONU.

Le Vietnam a apporté des contributions significatives au respect des engagements partagés dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable et des droits de l'homme, a-t-il déclaré, ajoutant que ces efforts accordaient la priorité au bien-être des personnes et visaient à avancer collectivement vers un monde plus pacifique, plus prospère et plus prospère.

Le débat a mis en lumière un sentiment largement partagé selon lequel le renforcement de la coopération multilatérale est essentiel pour relever des défis mondiaux complexes qu’aucune nation ne peut relever seule. Les participants ont souligné le droit international et la Charte des Nations unies comme le fondement de la construction d'un ordre mondial plus juste, plus démocratique et durable.

VNA/CVN