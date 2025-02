Le Premier ministre néo-zélandais discutera des opportunités économiques avec le Vietnam

Le Vietnam est une étoile montante de l’Asie du Sud-Est, avec l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région. Cette année, les deux pays célèbrent les 50 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. "Cette visite vise à dynamiser nos relations bilatérales, à renforcer les échanges commerciaux existants et à identifier de nouvelles opportunités pour les entreprises néo-zélandaises. L'objectif est de stimuler la croissance des revenus et de favoriser la création d'emplois en Nouvelle-Zélande", a déclaré le dirigeant néo-zélandais.

Au Vietnam, le Premier ministre Luxon discutera avec des dirigeants vietnamiens du renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays et des moyens de coopération bilatérale. Il prononcera également un discours au Forum sur l’avenir de l’ASEAN à Hanoï.

Soulignant les potentiels de croissance des deux pays, dont les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de 40% ces cinq dernières années, le Premier ministre Luxon a exprimé sa détermination à atteindre leur objectif ambitieux de 3 milliards de dollars en 2026.

"Avec une croissance économique soutenue de plus de 5% par an depuis deux décennies et une population dynamique dépassant les 100 millions d'habitants, le Vietnam se présente comme un marché à fort potentiel pour la Nouvelle-Zélande. Les opportunités y sont vastes, notamment dans les secteurs de l'éducation internationale, où la demande pour une formation de qualité ne cesse de croître, et de l'agroalimentaire, avec un intérêt marqué pour les produits alimentaires et les boissons de haute qualité", a-t-il poursuivi.

La visite du dirigeant néo-zélandais à Hanoï se déroulera alors que la Nouvelle-Zélande célèbre également les 50 ans de ses relations de dialogue avec l’ASEAN.

"La sécurité et la prospérité futures de la Nouvelle-Zélande sont liées au succès de l’ASEAN et de ses membres. Nous travaillons dur pour renforcer notre coopération et approfondir nos relations avec l’ASEAN, tout en renforçant nos partenariats internationaux et en tirant parti des opportunités qu’ils génèrent pour les entreprises néo-zélandaises", a ajouté le dirigeant.

Outre une délégation d’entreprises, le Premier ministre Luxon sera accompagné par la ministre d’État au commerce et à l’investissement, Nicola Grigg.

VNA/CVN