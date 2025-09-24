Le Vietnam renforce ses relations diplomatiques avec la République de Corée et l'Ukraine

En marge du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le secrétaire du Comité central du Parti et ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, a eu le 23 septembre des rencontres séparées avec les ministres sud-coréen et ukrainien des AE.

Lors de la rencontre avec le ministre sud-coréen des AE, Cho Hyun, les deux responsables ont salué le développement florissant du partenariat stratégique global Vietnam- République de Corée, marqué par des avancées substantielles dans les domaines tels que la politique, la défense, l'économie, l'éducation et la culture.

Photo: VNA/CVN

Lê Hoài Trung a exprimé sa gratitude pour la coopération étroite du ministère sud-coréen, qui a permis la réussite de la visite d'État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm et de son épouse, en République de Corée en août dernier. Selon lui, cette visite constitue une base solide pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales. Le ministre par intérim a proposé aux deux pays de poursuivre la mise en œuvre concrète des accords conclus, tout en élargissant la coopération dans la science, la technologie, l'innovation, l'éducation et la formation.

Le ministre Cho Hyun a réaffirmé que le Vietnam demeure un partenaire important de premier rang de la République de Corée dans la région. Il a soutenu les propositions vietnamiennes et souhaité intensifier la coopération dans le commerce, l'innovation et le développement des ressources humaines. Il a également appelé à renforcer la préparation des échanges de délégations de haut niveau dans les prochains mois. Les deux ministres ont convenu de maintenir une coordination étroite, de s'entraider au sein des forums multilatéraux et d'échanger sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Coopération globale avec l'Ukraine

Le même jour, Lê Hoài Trung a rencontré le ministre ukrainien des AE, Andrii Sybiha. Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné l'importance que le Vietnam accorde à la consolidation des relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec l'Ukraine. Il a rappelé le soutien précieux accordé par l'ex-Union soviétique, y compris l'Ukraine, au Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance et dans son développement national.

Concernant le conflit en cours, Lê Hoài Trung a réaffirmé la position constante du Vietnam, qui se veut équilibrée et objective : toutes les divergences doivent être réglées par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies. Il a indiqué que le Vietnam soutenait les efforts de médiation internationaux et restait prêt à contribuer au dialogue en vue d'une solution durable avec la participation de toutes les parties concernées.

Pour sa part, le ministre Andrii Sybiha a exprimé la reconnaissance de l'Ukraine pour la position constructive et objective du Vietnam.

Les deux parties ont également partagé la nécessité de promouvoir la coopération bilatérale à travers des contacts et des échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que de rechercher des mesures efficaces et appropriées pour développer la coopération économique et commerciale bilatérale, répondant aux intérêts des deux pays.

VNA/CVN