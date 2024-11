Le roi du Cambodge termine avec succès sa visite d'État au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Pendant son séjour, le roi du Cambodge est allé rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et a déposé des fleurs au Monument commémoratif des Héros morts pour la Patrie.

Il a rencontré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Vietnam soutenait la vision et les orientations de développement du Cambodge dans la nouvelle période.

Photo : VNA/CVN

Le roi du Cambodge a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l'assistance précieux, opportuns et efficaces que le Vietnam avait apportés au Cambodge dans sa lutte d’hier pour l'indépendance nationale et le renversement du régime génocidaire, ainsi que dans son processus de développement national d’aujourd’hui. Il a affirmé le désir et la détermination des dirigeants et du peuple cambodgiens de continuer à cultiver et à préserver les relations entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite, le roi Norodom Sihamoni a visité la pagode de Quan Su (Hanoï) et a rencontré le vénérable Thich Thiên Nhon, patriarche adjoint du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) et président du Conseil exécutif de la VBS.

Cette visite au Vietnam du roi Norodom Sihamoni est une source d'un grand encouragement pour le développement des relations entre les deux pays, consolidant davantage les relations de bon voisinage entre le Vietnam et le Cambodge, dans l’intérêt des deux nations et pour le bonheur des deux peuples.

VNA/CVN