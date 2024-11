Le président Luong Cuong et le roi du Cambodge dégustent du thé au Temple de la Littérature

Le président vietnamien Luong Cuong et le roi cambodgien Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni ont visité vendredi 29 novembre le Temple de la Littérature à Hanoï et dégusté du thé vietnamien.

>> Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec le Cambodge

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre le roi du Cambodge à Hanoi

>> Le chef de l’État vietnamien préside un banquet en l’honneur du roi du Cambodge

Luong Cuong a souligné que ce site est un symbole de la capitale Hanoï avec mille ans de civilisation. ll s'agit de la première université du Vietnam où se trouvent 82 stèles des Docteurs reconnues par l'UNESCO patrimoine documentaire mondial. Le site avait déjà accueilli le roi-père Norodom Sihanouk et la reine mère lors de leur visite d'État au Vietnam en décembre 1995.

Photo: VNA/CVN

Ici, le président Luong Cuong a partagé avec le roi Norodom Sihamoni le style de dégustation du thé propre à la culture vietnamienne.

Il s'est réjoui du développement stable des relations entre les deux pays, la confiance et le lien entre leurs dirigeants et leurs peuples se renforçant de plus en plus.

Luong Cuong s'est déclaré convaincu que le roi continuerait à entretenir ces bonnes relations et une éducation approfondie pour tous, en particulier la jeune génération, sur la solidarité et les sacrifices mutuels entre les deux pays et les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le roi du Cambodge et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son, ont visité la pagode Quan Su, l'ancienne pagode la plus sacrée de Hanoï.

VNA/CVN