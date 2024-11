Le président de l’Assemblée nationale se rendra à Singapour et au Japon

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et son épouse, effectueront du 1 er au 7 décembre des visites officielles à Singapour et au Japon.

Photo : VNA/CVN

Ces visites seront effectuées à l'invitation du président du Parlement de Singapour, Kian Peng Seah, et de son épouse, et du président de la Chambre des conseillers du Japon (Chambre haute de la Diète du Japon), Sekiguchi Masakazu, et de son épouse, selon un communiqué de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN