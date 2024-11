Nouvel élan au développement des relations Vietnam - Singapour

Selon plusieurs experts, la prochaine visite officielle du 1 er au 3 décembre à Singapour du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Trân Thanh Mân, donnera un nouvel élan au développement des relations entre le Vietnam et Singapour.

Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, cette visite démontrera l'intégralité des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Outre la coopération politique, l'instauration d'une confiance stratégique, ainsi que la coopération économique, commerciale et d'investissement, peuvent être considérées comme un point positif des relations Vietnam-Singapour. Le conseiller au commerce et chef du bureau commercial du Vietnam à Singapour, Cao Xuan Thang, a déclaré qu'au cours des 10 premiers mois de 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour avaient atteint près de 26,1 milliards de dollars singapouriens (SGD), en hausse de 8,64% par rapport à la même période en 2023.

Depuis de nombreuses années, Singapour figure continuellement parmi les grands investisseurs au Vietnam. Thai Thu Phuong, conseillère en investissement à l'ambassade du Vietnam à Singapour, a indiqué qu'à fin octobre 2024, Singapour conservait sa deuxième position parmi les 148 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 3.838 projets valides, un capital total de 81,1 milliards de dollars.

S’agissant du potentiel de coopération entre le Vietnam et Singapour, le professeur agrégé Vu Minh Khuong à l'École de politique publique Lee Kuan Yew, a estimé que les deux pays pourraient mettre en œuvre des stratégies de coopération à long terme. Selon lui, une coopération plus étroite et plus étendue entre le Vietnam et Singapour contribuera à accélérer les progrès du Vietnam dans cette nouvelle ère pour devenir un pays développé.

Plusieurs experts à Singapour ont estimé que la coopération Vietnam - Singapour était désormais considérée comme un modèle de coopération bilatérale en Asie du Sud-Est. Les domaines émergents de coopération en matière d'économie numérique, d'économie verte, d'énergies renouvelables, de crédits carbone, de coopération financière..., seront des domaines potentiels, apportant des intérêts potentiels pour les deux parties dans les temps à venir.

VNA/CVN