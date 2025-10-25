Convention de Hanoï

Les banques vietnamiennes renforcent leur “bouclier numérique” contre la cybercriminalité

À la veille de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité, le Vietnam met l’accent sur la sécurité de l’information dans le secteur bancaire. Les établissements financiers, à l’image de Vietcombank, multiplient les initiatives pour renforcer la protection des clients et garantir la confiance dans l’espace numérique.

>> Hanoï, carrefour mondial de la coopération numérique

>> “Convention de Hanoï” : un cadre international contre la cybercriminalité

>> La Convention de Hanoï : un cadre mondial et global contre la cybercriminalité

Alors que le Vietnam s’apprête à accueillir la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, la question de la sécurité de l’information dans le secteur bancaire et financier devient plus urgente que jamais.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Lê Công Phu, chef du Département des politiques de sécurité de l’information de la Banque commerciale extérieure du Vietnam (Vietcombank), a présenté les mesures mises en œuvre pour renforcer la cybersécurité et protéger les clients dans l’espace numérique.

Face à la recrudescence des fraudes et des détournements de comptes en ligne, Vietcombank a déployé une série d’initiatives destinées à garantir la sécurité des transactions de ses clients.

Photo : ST/CVN

Selon Lê Công Phu, l’une des avancées majeures a été la mise en œuvre de la décision 2345/QĐ-NHNN de la Banque d’État du Vietnam, qui impose aux établissements de crédit de renforcer la sécurité des paiements électroniques. Cette réglementation exige notamment que les clients effectuant une première transaction via Mobile Banking ou depuis un nouvel appareil procèdent à une authentification biométrique ou électronique.

Cette mesure, a-t-il souligné, ne se limite pas à sécuriser chaque transaction, mais constitue également une étape importante pour “assainir” les comptes bancaires, en éliminant les comptes non authentifiés ou susceptibles d’être utilisés à des fins frauduleuses.

Chez Vietcombank, plusieurs actions simultanées ont été entreprises pour “nettoyer” les données clients, selon le principe “exactes – complètes – propres – actives”. La banque supprime les comptes non vérifiés ou sans propriétaire légitime et impose une réauthentification KYC couplée à la biométrie.

En parallèle, une stratégie de défense multicouche a été mise en place : authentification biométrique à la connexion, contrôle de la validité des appareils, liaison des comptes à un terminal spécifique (device pinning) pour prévenir les usurpations. Depuis le 30 juin 2025, Vietcombank expérimente sur sa plateforme VCB Digibank un système d’alerte pour détecter les bénéficiaires suspects de fraude : lors d’un transfert, le système confronte automatiquement les données à une liste de vigilance et avertit immédiatement le client. Des solutions telles que SmartOTP, FacePay et des outils d’analyse basés sur l’intelligence artificielle (IA) sont également intégrées pour identifier les comportements anormaux.

Outre ces dispositifs techniques, la banque multiplie les campagnes de sensibilisation multicanales, via VCB News, les réseaux sociaux et son application mobile, tout en collaborant étroitement avec les autorités compétentes afin de protéger au maximum les avoirs et les informations de ses clients.

Photo : VNA/CVN

Concernant l’application de l’IA et du Big Data dans la prévention de la fraude, Lê Công Phu a précisé que, face à la sophistication croissante de la cybercriminalité, Vietcombank considère la technologie et la donnée comme des leviers stratégiques pour préserver la confiance du public. La banque a ainsi développé un système de surveillance en temps réel des transactions, capable d’analyser les habitudes de consommation, les adresses IP, la fréquence et le montant des opérations afin de détecter toute anomalie. Les transactions inhabituelles – montants élevés, connexions depuis des appareils inconnus ou comportements suspects de nouveaux comptes – sont immédiatement signalées et traitées.

Grâce au Big Data, Vietcombank effectue des analyses croisées qui ne servent pas seulement à identifier la fraude, mais aussi à améliorer la gestion des risques, la conformité et la lutte contre le blanchiment d’argent. Ces analyses offrent une vision globale et dynamique du comportement des utilisateurs et des vulnérabilités du système.

Cependant, ces avancées s’accompagnent de défis considérables : infrastructure moderne, qualité des données, ressources humaines spécialisées et respect strict des normes de confidentialité et de protection des données personnelles. “Ces contraintes sont aussi des motivations pour continuer à investir et à consolider notre socle technologique”, a souligné Lê Công Phu.

Selon lui, la participation du Vietnam à la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité ouvre de nouvelles perspectives de coopération internationale pour le secteur bancaire, notamment en matière de partage d’informations et de renforcement des capacités face aux menaces numériques.

Grâce à ce cadre juridique, les banques vietnamiennes pourront désormais collaborer directement avec les autorités étrangères et les institutions financières internationales, facilitant ainsi l’échange rapide d’informations, le gel et la récupération des fonds frauduleux dans les affaires transfrontalières. La convention permettra également d’établir un réseau de coopération 24h/24 et 7j/7 pour les enquêtes sur la cybercriminalité financière.

En outre, cette coopération mondiale favorisera le partage de données, de techniques et de tendances en matière de fraude, permettant aux établissements vietnamiens de se prémunir plus efficacement contre les risques émergents et d’adopter les meilleures pratiques internationales.

Surtout, l’adhésion à la convention incitera les banques vietnamiennes à se conformer aux normes internationales de prévention de la criminalité financière, renforçant ainsi leur réputation, leur attractivité pour les investisseurs et la confiance de leurs partenaires.

À terme, évoluer dans un environnement numérique reconnu au niveau international en matière de cybersécurité contribuera à accroître la crédibilité des banques vietnamiennes, notamment auprès des entreprises opérant à l’international. Cette avancée soutiendra directement le développement des paiements numériques, du commerce transfrontalier et de la banque en ligne, des priorités stratégiques du système bancaire vietnamien dans un monde où la sécurité numérique est devenue un gage de croissance durable.

VNA/CVN