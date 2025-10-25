Le Vietnam affirme son soutien aux priorités de la présidence malaisienne de l’ASEAN

À l’invitation de son homologue malaisien, Anwar Ibrahim, président de l’ASEAN 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation de haut niveau, participe au 47 e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes à Kuala Lumpur, du 25 au 28 octobre.

Selon la vice-ambassadrice de Malaisie au Vietnam, Cik Aida Safura Niza Othman, au niveau régional, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh illustre le soutien déterminé du Vietnam aux priorités de la présidence malaisienne. La diplomate malaisienne a déclaré espérer que la participation du dirigeant vietnamien contribuera à renforcer la coopération substantielle dans des domaines tels que le Réseau électrique de l’ASEAN et la connectivité numérique, tout en contribuant à maintenir la stabilité de l’environnement stratégique grâce à la diplomatie et à la coopération.

Sur le plan bilatéral, la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh constitue une occasion de poursuivre la consolidation des engagements dans le cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays, a estimé Cik Aida Safura Niza Othman.

La vice-ambassadrice malaisienne a présenté la 47e édition du Sommet de l’ASEAN comme l’un des plus grands sommets de l’ASEAN depuis des décennies, accueillant près de 12.000 délégués et 2.800 journalistes.

L’événement sera marqué par l’adhésion officielle du Timor-Leste comme 11ᵉ membre de l’ASEAN - un pas historique accompagné de mesures concrètes pour son intégration effective.

S’agissant des perspectives des relations entre le Vietnam et la Malaisie, la vice-ambassadrice malaisienne les a jugées très encourageantes, portées par la complémentarité économique entre les deux pays.

Selon elle, sur la base du Partenariat stratégique global, les deux pays devraient promouvoir des projets de coopération public-privé dans les domaines des semi-conducteurs, du commerce agricole, du tourisme, de l’éducation et des industries halal...

Ces efforts contribueront non seulement au développement des deux économies, mais aussi au renforcement du prestige de l’ASEAN en tant qu’organisation plus équitablement intégrée et plus efficacement transformée grâce à une coopération cohérente et durable.

