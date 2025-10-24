Contribution aux projets de documents du XIVe Congrès national du Parti

Une étape clé pour un renouveau vigoureux

À l'approche du XIV e Congrès national du Parti, la province de Ninh Binh organise activement la collecte d'avis sur les projets de documents qui y seront soumis.

>> Un rapport en rédaction sur les performances du Comité central du Parti du XIIIe mandat

>> Les projets de documents du XIVe Congrès du Parti : une boussole pour l’avenir du Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'initiative est menée de manière sérieuse et coordonnée, impliquant les comités du Parti, les autorités locales, les organisations sociopolitiques et les habitants, dans un esprit démocratique et transparent. Ces contributions témoignent à la fois de la confiance dans la direction du Parti et de l'attente d'orientations audacieuses permettant au pays d'avancer plus rapidement et durablement dans la nouvelle période.

Unité et résultats remarquables dans la mise en œuvre du XIIIᵉ Congrès du Parti

Pham Van Dân, secrétaire de la cellule du Parti du quartier Tân Van, a hautement apprécié la détermination politique, la solidarité et les efforts incessants de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée dans le processus de mise en œuvre de la résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti.

Malgré les conséquences de la pandémie de COVID-19 et les fluctuations économiques mondiales, le Vietnam a su maintenir sa stabilité, enregistrant des résultats globaux importants, notamment en matière de croissance, de transformation numérique et de développement des infrastructures stratégiques.

Selon lui, l'un des facteurs clés de ces succès réside dans la direction souple et déterminée du Parti. Les lignes directrices, politiques et stratégies adoptées sont proches de la réalité et répondent rapidement aux enjeux émergents, notamment en matière de gestion socio-économique. Les grandes orientations stratégiques - telles que la promotion de la transformation numérique, le développement des infrastructures clés, l'impulsion de l'économie verte et circulaire ou encore l'attraction d'investissements de haute qualité - témoignent d'une vision à long terme et d'une pensée novatrice du Parti dans cette nouvelle phase de développement

Pham Van Dân a également salué les avancées dans la construction et la rectification du Parti, ainsi que dans la lutte contre la corruption et les comportements négatifs, menées selon le principe de "pas de zones interdites, pas d'exceptions". Ces efforts ont contribué à renforcer la discipline et la confiance du peuple envers le Parti. Sur les plans socio-économique et diplomatique, il constate des progrès tangibles : croissance soutenue, amélioration du niveau de vie, maintien de la sécurité politique et élargissement des relations extérieures, rehaussant le prestige international du Vietnam.

Renouveler la pensée, perfectionner le modèle de développement

Pour Dinh Thi Van, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Cuc Phuong, le projet de rapport sur les 40 ans de renouveau socialiste reflète fidèlement la maturité théorique du Parti et sa capacité à s'adapter aux réalités. Le texte souligne justement le rôle de l'économie de marché à orientation socialiste, la nécessité d'un développement durable et d'une croissance accompagnée de justice sociale, tout en reconnaissant les défis persistants comme les inégalités ou le gaspillage des ressources.

Elle recommande d'approfondir la définition de cette économie de marché spécifique et d'évaluer plus profondément le rôle du secteur privé à l'ère de la révolution industrielle 4.0. Elle insiste aussi sur la réduction des écarts de développement entre régions, l'appui aux travailleurs, notamment les ouvriers et agriculteurs, et sur la transparence dans la gouvernance publique.

Dinh Thi Van a exprimé l'espoir que le Parti continuerait à valoriser la démocratie, à écouter les citoyens et à promouvoir l'éthique, la responsabilité et la compétence de ses cadres, tout en investissant davantage dans l'éducation, la santé et l'environnement.

VNA/CVN