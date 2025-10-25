Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la coopération et de l'intégration

À l'invitation du président sud-coréen, Lee Jae Myung, le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong participera à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en République de Corée et mènera des activités bilatérales dans ce pays du 29 octobre au 1 er novembre 2025.

À cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information sur la signification, les objectifs et le rôle du Vietnam dans la participation à cet important forum multilatéral.

Selon l'ambassadeur, la présence du Vietnam à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC, organisée à Gyeongju, traduit sa volonté ferme de contribuer activement au processus d'intégration et de coopération économique régionale. C'est également une occasion pour le Vietnam de promouvoir l'image d'une économie dynamique, profondément intégrée et résolument engagée aux côtés de la région en vue de réaliser l'objectif "Connectivité - Innovation - Prospérité". La participation à l'événement aide également le Vietnam à affirmer son rôle de membre actif, responsable et de plus en plus proactif dans l'élaboration de la structure de coopération régionale, en se préparant à accueillir l'APEC 2027.

Dans un contexte de reprise économique mondiale lente et de rivalités stratégiques croissantes entre grandes puissances, le Vietnam accorde une attention particulière à trois priorités : promouvoir une croissance verte, inclusive et durable vers la neutralité carbone ; renforcer la connectivité des chaînes d'approvisionnement et le commerce numérique ; exploiter les technologies et l'innovation pour élargir les marchés et garantir la sécurité alimentaire, énergétique et humaine.

Le Vietnam entend également apporter une contribution constructive et concrète à l'orientation de la coopération de l'APEC, en privilégiant les domaines directement liés aux intérêts des populations et des entreprises, a fait savoir l'ambassadeur Vu Hô.

Depuis son adhésion à l'APEC en 1998, le Vietnam s'impose comme un membre dynamique et responsable. Il a déjà accueilli avec succès l'APEC à deux reprises, en 2006 et 2017 et se prépare à organiser celui de 2027. Ces réalisations témoignent non seulement de sa capacité d'organisation, mais aussi de son rôle moteur dans la définition des orientations futures du forum.

L'ambassadeur Vu Hô rappelle que le Vietnam est désormais un partenaire stratégique global de plusieurs économies membres de l'APEC - dont les États-Unis, la République de Corée, le Japon, la Chine, l'Australie et Singapour. La mise en œuvre de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération, tels que le CPTPP, l'EVFTA et le RCEP, renforce la crédibilité internationale du pays et fait entendre davantage sa voix dans les débats régionaux.

La participation du président Luong Cuong à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC à Gyeongju revêt également une double signification. Dans le cadre de l'événement, il s'entretiendra avec les dirigeants sud-coréens et plusieurs homologues des économies participantes afin d'évoquer les orientations de coopération dans des domaines stratégiques, tels que les chaînes d'approvisionnement de haute technologie, l'énergie propre, l'innovation, la sécurité non traditionnelle et les échanges entre les peuples.

Ce déplacement s'inscrit dans la continuité des visites successives du secrétaire général Tô Lâm (en août 2025) et du Premier ministre Pham Minh Chinh (en juin 2024), illustrant la densité des relations politiques entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur Vu Hô, le Vietnam attache une grande importance à l'accueil d'événements multilatéraux et a déjà organisé avec succès plusieurs sommets, dont ceux de l'APEC en 2006 et 2017. L'APEC 2027 représente une occasion en or pour promouvoir l'image d'un pays dynamique et novateur, renforcer son rôle moteur dans la coopération régionale et donner un nouvel élan au développement socio-économique. Cet événement offrira également au Vietnam l'opportunité d'attirer des investissements et un tourisme de qualité, tout en stimulant la diplomatie économique et culturelle et en consolidant sa position sur la scène internationale.

VNA/CVN