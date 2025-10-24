Convention de Hanoï

Symbole de paix, de confiance et de responsabilité partagée à l'ère numérique

La cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra les 25 et 26 octobre à Hanoï, est saluée comme un moment historique pour la sécurité numérique mondiale.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) depuis l’Australie, le Professeur associé et Docteur Pham Duc Son, membre de l'Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA), a insisté sur l'urgence de cette initiative.

Selon l’expert, les données de 2025 confirment que la cybercriminalité est un problème mondial qui se développe plus rapidement que jamais. Le Rapport sur les perspectives de la cybersécurité mondiale 2025 du Forum économique mondial (WEF) révèle que les pertes dues aux fraudes en ligne ont dépassé le seuil de 1.000 milliards de dollars l’année dernière. De plus, le coût moyen d'une violation de données s'est élevé à 4,44 millions de dollars à travers le monde, selon IBM.

Cette menace est d'autant plus grave que la cybercriminalité s'est professionnalisée, opérant sous le modèle de "cybercriminalité en tant que service" (CaaS), et utilisant de plus en plus l’Intelligence Artificielle (IA) pour automatiser les attaques (création de contenu factice de type deepfake et vol de données à grande échelle).

Face à la dépendance croissante aux systèmes numériques, le message des grandes analyses de 2025 est sans appel : le renforcement de la résilience est une responsabilité partagée entre les gouvernements, les entreprises et les citoyens.

Pham Duc Son a jugé la coopération internationale essentielle, car les cybercriminels exploitent les lacunes en matière de souveraineté et de systèmes juridiques nationaux, opérant souvent d'un pays pour cibler des victimes dans un autre. L'intensification de la coopération permet le partage de renseignements, la coordination des enquêtes et la poursuite des criminels qui, autrement, se cacheraient derrière les frontières.

La Convention de Hanoï est le résultat de cet impératif collectif. Elle est conçue pour harmoniser les législations et renforcer la capacité collective à enquêter et à poursuivre les délits numériques transfrontaliers.

Pham Duc Son a noté que cette Convention prend le relais d'initiatives réussies, comme la Convention de Budapest, mais l'élève à une portée universelle et inclusive, offrant une plateforme où toutes les nations peuvent collaborer.

L'organisation de cet événement historique à Hanoï affirme la crédibilité du Vietnam et illustre la confiance de la communauté internationale en la capacité du pays à devenir une passerelle entre les nations. Par cet engagement, le Vietnam fait preuve d’un rôle de leadership dans la promotion d'un avenir numérique sûr, sécurisé et ouvert pour tous.

Aux yeux du Professeur associé Pham Duc Son, la Convention de Hanoï contribuera à faire du nom du Vietnam symbole de paix, de confiance et de responsabilité partagée dans l'ère numérique.

VNA/CVN