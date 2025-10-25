Convention de Hanoï

L'engagement du Vietnam pour le renforcement de la cybersécurité

L’opinion internationale apprécie le rôle du Vietnam en tant que pays hôte de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) qui s’est tenue les 25 et 26 octobre dans la capitale vietnamienne.

>> Un expert cambodgien mise sur la Convention de Hanoï pour combler les lacunes juridiques

>> Convention de Hanoï : une base pour protéger les plus vulnérables

>> La Convention de Hanoï, symbole vivant de solidarité et de primauté du droit

Photo : Nguyên Tùng/CVN

L’événement marque "un moment crucial pour le Vietnam et pour le monde entier, qui s’unissent pour faire face à un enjeu de plus en plus pressant : celui de la cybersécurité", a déclaré Matt Thistlethwaite, vice-ministre australien chargé des Affaires étrangères et du Commerce.

Matt Thistlethwaite a hautement apprécié le Vietnam pour l’acceuil de la cérémonie d’ouverture à la signature de cette convention. "L’une des raisons pour lesquelles le Vietnam a été choisi pour cet événement si importante c’est la démonstration claire de son engagement à renforcer la cybersécurité, non seulement dans cette région, mais également dans le monde entier et de son attachement au multilatéralisme", a-t-il souligné.

"Je tiens donc à remercier le Vietnam, ainsi que votre gouvernement, pour votre engagement en faveur du multilatéralisme, pour vos efforts dans la lutte contre les menaces numériques et pour le renforcement de la cybersécurité dans notre région", a-t-il poursuivi.

La cybercriminalité ne connaît pas de frontières. C’est un problème auquel toutes les économies et toutes les nations sont confrontées. "En Australie, nous avons subi des attaques particulièrement graves menées contre nos entreprises de télécommunication, nos compagnies d’assurance, et même contre notre compagnie aérienne nationale. La plupart de ces attaques proviennent de l’étranger", a partagé Matt Thistlethwaite. Cela montre bien qu’il ne s’agit pas d’un problème propre à un seul pays, mais d’un défi mondial qui exige une action collective.

C’est précisément la raison pour laquelle la Convention de Hanoï et la cérémonie de signature revêtent une importance particulière : elles symbolisent la prise de conscience internationale face à cette menace et la volonté commune de bâtir une architecture mondiale capable d’y répondre efficacement.

"Je sais que le Vietnam a lui aussi été la cible de cyberattaques qui ont touché son économie et ses entreprises. Cela peut nuire à son développement économique, mais aussi à la vie quotidienne des Vietnamiens. Nous souhaitons donc travailler avec le Vietnam dans le cadre de cette convention, afin d’échanger des renseignements, de renforcer nos systèmes de protection et de lutter ensemble contre la cybercriminalité", a déclaré Matt Thistlethwaite.

Agir ensemble

Photo : VNA/CVN

Avec la Convention de Hanoï, pour la première fois, la communauté internationale dispose désormais d’une convention spécifiquement dédiée à la prévention, à l’enquête et à la poursuite des infractions liées à la cybersécurité, qu’il s’agisse de crimes facilités par le cyberespace (comme le piratage) ou dépendants du cyberespace (comme la traite d’enfants ou le partage d’images intimes).

La convention prévoit également des dispositions relatives au partage et à la protection des preuves numériques, ainsi qu’à la garantie de leur intégrité, afin qu’elles puissent être utilisées efficacement dans les systèmes juridiques nationaux. Il s’agit d’un tournant décisif dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité. "Le Vietnam se trouve à l’avant-garde de ce mouvement", s’est félicité le diplomate australien.

Matt Thistlethwaite s’est également réjoui de la coopération entre les deux pays Australie - Vietnam en matière de cybersécurité. Plus tôt cette année, l’Australie a été très fière de signer avec le Vietnam un Mémorandum d’entente sur la cybersécurité et les technologies critiques, afin de garantir une collaboration étroite entre les deux gouvernements. "Dans le cadre de ce protocole d’accord, nous échangeons des informations, nous renforçons les compétences de nos populations et nous coopérons dans les forums multilatéraux, comme celui-ci, afin d’assurer les plus hautes normes de protection pour nos citoyens et une poursuite efficace des crimes liés à la cybersécurité", a-t-il souligné. Et d’ajouter que c’est un excellent exemple du partenariat solide entre l’Australie et le Vietnam visant à protéger leurs citoyens, leurs entreprises et leurs économies contre la menace de la cybercriminalité.

Pour sa part, Abdellatif Ouahbi, ministre marocain de la Justice, a également souligné l’importance de la Convention de Hanoï et de sa cérémonie d’ouverture à la signature, qu’il a qualifiée de moment essentiel "pour le respect de l’humanité". Selon lui, la Convention constitue un jalon majeur pour l’humanité, en permettant d’harmoniser les efforts des pays et de les rapprocher afin de travailler ensemble contre la cybercriminalité.

Nguyên Tùng - Vân Anh/CVN