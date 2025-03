Le Vietnam renforce ses efforts pour faire progresser le programme "Femmes, paix et sécurité"

L'ambassadeur Trân Duc Binh, directeur du département ASEAN au ministère vietnamien des Affaires étrangères, a réaffirmé l'engagement indéfectible du Vietnam en faveur du programme "Femmes, paix et sécurité" (FPS) et sa détermination à mettre en œuvre efficacement le Plan d'action national sur les FPS pour 2024-2030.

Trân Duc Binh a exprimé cet engagement lors du deuxième atelier du Forum régional de l'ASEAN (FRA) sur les FPS, organisé en présentiel et en ligne à Hô Chi Minh-Ville le 25 mars, par l'Académie diplomatique du Vietnam, en collaboration avec l'Australie et le Canada.

Le diplomate a souligné l'importance de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS), adoptée en 2000, ainsi que de ses résolutions connexes. Il a insisté sur la nécessité de garantir la participation des femmes et l'intégration de la dimension de genre à chaque étape du processus de paix.

Alors que le monde célèbre le 25e anniversaire de la Résolution 1325, l'atelier a permis aux membres de l'ARF de réfléchir aux réalisations, d'identifier les défis persistants et d'explorer des mesures concrètes pour accélérer les progrès.

L'ambassadrice australienne pour l'égalité des sexes, Stephanie Copus Campbell, et l'ambassadrice canadienne pour les femmes, la paix et la sécurité, Jacqueline O'Neil, ont réaffirmé l'importance de la résolution 1325 et des résolutions connexes. Tout en saluant les résultats obtenus, elles ont souligné les défis persistants et insisté sur l'urgence d'une collaboration internationale renforcée pour garantir la mise en œuvre efficace de cet important programme.

Les discussions ont également porté sur l'impact croissant des conflits mondiaux, les participants exprimant leurs vives inquiétudes quant à l'escalade de la violence, qui affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles.

Les délégués ont salué les plans d'action nationaux et régionaux pour les femmes, la paix et la sécurité, notamment celui de l'ASEAN, et ont souligné que la Résolution 1325 avait transformé la perception mondiale du rôle crucial des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Ils ont insisté sur l'importance d'intégrer les perspectives de genre pour renforcer l'efficacité et la durabilité de ces processus.

Les participants ont également entendu des témoignages poignants de femmes soldats de la paix, dont la capitaine Sa Minh Ngoc, du Département des opérations de maintien de la paix du ministère vietnamien de la Défense nationale, qui a partagé les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes dans les missions de maintien de la paix de l'ONU.

Pour l'avenir, les participants ont souligné la nécessité d'un financement durable, d'une coordination intersectorielle renforcée et de solutions innovantes, telles que l'exploitation des technologies émergentes, pour améliorer la mise en œuvre des engagements en matière de FPS.

