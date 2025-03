Stratégie d'éducation pour prévenir les accidents causés par les bombes, mines et explosifs

Le Centre national d'action contre les bombes et mines du Vietnam (VNMAC) a organisé mercredi 26 mars à Hanoï un atelier sur le thème "Élaborer la stratégie nationale d'éducation pour prévenir les accidents causés par les bombes, mines et explosifs jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050".

>> Le règlement des conséquences des bombes et des mines d’après-guerre se poursuit

>> Quang Tri : des femmes intrépides face aux bombes

>> Des bombes laissées après la guerre détectée à Quang Binh et Nghê An

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le colonel Lê Quang Hop, directeur général adjoint du VNMAC a déclaré qu'immédiatement après la réunification nationale (en 1975), le Parti et l'État avaient toujours accordé une attention particulière au travail de déminage des zones contaminées par les bombes et mines et à l'éducation de la population sur la prévention des accidents liés aux mines.

La décision N°748 du Premier ministre approuvant le Plan de mise en œuvre du Programme national de lutte contre les conséquences des bombes et mines d'après-guerre au Vietnam pour la période 2023-2025 a déterminé "élaborer la stratégie nationale d'éducation sur le risque d'accidents de bombes et de mines comme base pour l'élaboration de plans et de contenus de mise en œuvre pour répondre aux exigences de synchronisation et d'unité à l'échelle nationale".

À partir des pratiques et des leçons apprises avec succès du programme visant à surmonter les conséquences des bombes, mines et explosifs dans le monde et au Vietnam, on peut constater que l’éducation pour prévenir les accidents liés aux bombes, mines et explosifs est de plus en plus affirmée comme une mesure importante pour contribuer à réduire les accidents, en particulier dans les zones fortement contaminées par les bombes et mines au Vietnam. Par conséquent, l’éducation à la prévention des risques liés aux bombes, mines et explosifs a été et reste une tâche essentielle des activités d’atténuation des risques liés aux bombes, mines et explosifs laissés par la guerre au Vietnam.

Lors de l'atelier, les délégués se sont concentrés sur l'évaluation de la situation de l'éducation à la prévention des accidents liés aux bombes, mines et explosifs dans le pays ces derniers temps, en étudiant les points de vue, les objectifs, les tâches et les solutions… des ministères, des branches et des localités dans la mise en œuvre de la stratégie.

VNA/CVN