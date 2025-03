Le Premier ministre félicite les forces ayant démantelé un vaste laboratoire de drogues à Khanh Hoà

Dans la lettre, il a salué les efforts coordonnés de la Police d’enquête sur les crimes liés à la drogue (C04, ministère de la Police), de la Police de Khanh Hoà, des services des douanes, ainsi que du Parquet populaire suprême. Cette opération reflète également une coopération internationale étroite entre les polices vietnamienne et chinoise.

En août 2024, la Chine a transmis des informations concernant deux individus ayant des antécédents de production illégale de drogues et récemment entrés au Vietnam. Une cargaison suspecte de tubes en verre a également été signalée.

Après six mois d’enquête, le C04 a identifié le chef du réseau : Zhang Chun Ming, 51 ans (Taïwan, Chine), installé au Vietnam depuis 2021 sous couverture d’investisseur dans l’élevage de poissons d’ornement. Le 22 mars à minuit, près de 200 policiers ont mené une opération simultanée pour arrêter les suspects en flagrant délit de production de drogue.

Seize personnes ont été arrêtées, dont sept de nationalité chinoise et taïwanaise. La police a saisi 208 kg de kétamine et près de 20 tonnes de produits chimiques. Selon le C04, il s’agit du plus grand laboratoire de drogues de synthèse jamais découvert au Vietnam, doté d’équipements modernes et de technologies avancées, produisant des substances de haute pureté. Heureusement, aucune drogue n’avait encore été mise sur le marché.

L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur l’affaire.

VNA/CVN