Le procès en appel de l’affaire de FLC reporté, accordant plus de temps pour l'indemnisation

Le Tribunal populaire supérieur de Hanoï a décidé, le 25 mars après-midi 25 mars, de reporter le procès en appel dans l'affaire de de "manipulation du marché boursier" et "fraude pour appropriation de biens" impliquant la société par actions du groupe FLC, qui s'est ouverte le même jour, afin de donner aux accusés plus de temps pour indemniser les victimes.

Photo : VNA/CVN

Le procès devrait reprendre en juin.

Après avoir discuté et entendu les avis des avocats, des accusés et des victimes présentes au procès, le collège judiciaire a déclaré que le report de l'audience en appel de Trinh Van Quyêt, ancien président du groupe FLC, était nécessaire pour garantir les droits des victimes. Ce report vise à donner aux accusés et à leurs familles plus de temps pour indemniser les victimes et les personnes ayant des droits et obligations connexes.

Avant l'audience, l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, avait déposé une demande de procès par contumace ou de report, invoquant de graves problèmes de santé l'empêchant d'y assister. L'hôpital 19-8 a également confirmé la détérioration de l'état de santé de Trinh Van Quyêt, selon le juge en chef.

Le Tribunal populaire supérieur de Hanoï avait initialement prévu l'audience d'appel en décembre dernier, mais a dû la reporter en raison de l'absence de plusieurs accusés et victimes. Trinh Van Quyêt avait alors également déposé une demande d'absence pour raisons de santé.

Lors du procès en première instance en août dernier, le Tribunal populaire de Hanoï a condamné Trinh Van Quyêt à 21 ans de prison, dont 18 ans pour "appropriation frauduleuse de biens" et trois ans pour "manipulation boursière". À l'issue du procès, il a interjeté appel afin d'obtenir une réduction de peine et une réduction de son indemnisation civile.

Lors de la procédure de première instance, les autorités ont constaté que Trinh Van Quyêt avait déjà versé plus de 254 milliards de dongs (9,9 millions de dollars américains) à titre de restitution. Après le procès, son épouse a versé 203 milliards de dongs supplémentaires et, le 19 décembre, 150 milliards de dongs supplémentaires. Au total, Trinh Van Quyêt et sa famille ont versé plus de 600 milliards de dôngs pour limiter les dommages.

Photo : VNA/CVN

Deux autres accusées, les sœurs cadettes de Trinh Van Quyêt, Trinh Thi Minh Huê et Trinh Thi Thuy Nga, ont également versé des dommages et intérêts et accepté leur responsabilité civile, telle que déterminée par le verdict de première instance.

Avant l'audience en appel, la famille de Trinh Thi Thuy Nga et Trinh Thi Minh Huê ont versé respectivement 86 milliards de dôngs et plus de 254 milliards de dôngs. De plus, Trinh Van Quyêt a également versé 27 milliards de dongs supplémentaires.

Selon les avocats, avant l'audience en appel, les accusés avaient intégralement indemnisé les 133 victimes qui détenaient encore des actions liées à FLC.

De mai 2017 à janvier 2022, Trinh Van Quyêt a ordonné à des proches et à des subordonnés d'utiliser l'identité d'employés, de membres de leur famille et de connaissances pour créer des sociétés et ouvrir des titres et des comptes bancaires, selon le verdict de première instance.

Les accusés se sont ensuite livrés à une série d'activités de manipulation boursière impliquant cinq codes boursiers : AMD, HAI, GAB, FLC et ART. Une fois le cours des actions gonflé, Trinh Van Quyêt a ordonné la vente d'actions, réalisant un profit illicite de plus de 723 milliards de dongs.

De 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyêt a ordonné à des dirigeants ou employés de la société Faros, ainsi que d'autres sociétés du groupe FLC, ainsi qu'à des proches et à des connaissances, de se faire passer pour des actionnaires afin de falsifier des documents d'apport en capital afin de porter le capital social de Faros de 1,5 milliard de dongs à 4.300 milliards de dongs. Trinh Van Quyêt a ensuite coté et vendu des actions, s'appropriant illégalement 3,621 billions de dongs auprès des investisseurs.

VNA/CVN