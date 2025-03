L'engagement patriotique de la jeunesse au service de la nation

Au cours de ses 94 années d'existence (26 mars 1931-2025), l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a toujours été à l'avant-garde dans tous les domaines. Sous la direction du Parti, l’Union de la jeunesse innove constamment. Quelles que soient les circonstances, les jeunes vietnamiens portent toujours en eux l’enthousiasme et la responsabilité de perpétuer la tradition de leurs ancêtres, de contribuer à la construction du pays et de mériter d’être la force centrale et le bras droit efficace du Parti.