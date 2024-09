L'empreinte du Vietnam en 47 ans de participation aux Nations unies

Les relations de coopération entre le Vietnam et l'Organisation des Nations unies (ONU) au cours des 47 dernières années ont contribué à protéger et à promouvoir les intérêts nationaux, à maintenir un environnement pacifique, sûr et favorable, et à promouvoir une intégration internationale plus approfondie, contribuant ainsi à rehausser la position et l'image du Vietnam sur la scène internationale.

>> Le Vietnam coparraine la première résolution de l’ONU sur l’IA

>> Le Vietnam appelle à la collaboration pour assurer un avenir sûr aux enfants du monde

>> L'ONU Femmes salue le Plan d'action du Vietnam sur les femmes, la paix et la sécurité

>> Vietnam - ONU : ensemble pour construire un avenir meilleur pour l’humanité

Les relations de coopération entre le Vietnam et l'Organisation des Nations unies (ONU) au cours des 47 dernières années ont contribué à protéger et à promouvoir les intérêts nationaux ; à maintenir et à renforcer un environnement pacifique, sûr et favorable au développement national ; à promouvoir une intégration internationale plus approfondie, contribuant ainsi à rehausser la position et l'image du Vietnam sur la scène internationale.

Des jalons marquants

Juste après avoir rejoint les Nations unies le 20 septembre 1977, le Vietnam a obtenu le soutien des États membres, ce qui a permis à la 32e session de l'Assemblée générale des Nations unies (1977) d'adopter la Résolution 32/2 appelant les pays et les organisations internationales à fournir une aide au Vietnam pour sa reconstruction après la guerre. Par ailleurs, le pays a également bénéficié de l'aide des Nations unies en termes de transfert de capital, de savoir-faire et de technologie pour soutenir le développement socio-économique national.

Durant la mise en œuvre du Dôi Moi (Renouveau) entre 1986 et 2011, l'aide non remboursable des Nations unies au Vietnam a dépassé 630 millions d'USD. Dès le début des années 1990, de nombreux pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que des institutions financières internationales et régionales, ont repris leur aide au Vietnam, mais les Nations unies représentaient toujours 30% de l'aide technique provenant de l'étranger.

Les projets de coopération ont constitué un soutien important pour le gouvernement vietnamien dans l'élaboration des politiques de développement, le renforcement des capacités de gestion des organismes publics et le perfectionnement du personnel dans le processus de mise en œuvre de la politique de Renouveau. Parallèlement, l'ONU continue à apporter des contributions précieuses à l'amélioration des techniques de production, au développement des ressources humaines dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi qu'à la résolution d'autres problématiques sociales au Vietnam.

Durant la période 2007-2011, en mettant en œuvre une politique étrangère axée sur la diversification et la multilatéralisation, le Vietnam a considérablement renforcé ses relations avec les organisations des Nations unies et les organisations internationales. Le Vietnam a occupé pour la première fois le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2008-2009, et a accompli cette mission avec succès. En outre, le Vietnam a également activement collaboré avec les organisations de développement des Nations unies pour mener à bien l'Initiative pilote "Unis dans l'action", qui a été très bien accueillie par la communauté des bailleurs de fonds.

Dans le cadre de cette Initiative, le gouvernement vietnamien et l'ONU ont activement collaboré pour mettre en œuvre le Plan commun de l'ONU pour la période 2012-2016, en cohérence avec l'ébauche du Plan de développement socio-économique (SEDP) et de la Stratégie de développement socio-économique (SEDS) du Vietnam. Ce Plan commun a donné la priorité à trois domaines principaux : la qualité de la croissance, la protection sociale et l'accès aux services sociaux ; le renforcement de la voix et l'amélioration de la gouvernance publique.

Pendant la période 2017-2021, les deux parties ont achevé le plan stratégique conjoint entre le Vietnam et l'ONU dans le cadre de l'initiative "Une ONU" signée en juillet 2017 pour soutenir le gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre du SEDP et les Objectifs de Développement Durable (ODD). Actuellement, le Vietnam a approuvé des programmes nationaux de coopération entre le Vietnam et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour la période 2022-2026 et le Cadre stratégique de coopération pour le développement durable entre le Vietnam et l'ONU pour 2022-2026.

Lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le pays a participé et promu des initiatives multilatérales importantes. Notamment, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris l'engagement lors de la COP26 d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Nous avons également rejoint l'Engagement mondial pour réduire les émissions de méthane, la Déclaration des leaders de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des sols, déclaration mondiale sur la transition du charbon vers l'énergie propre, ainsi que l'Alliance pour la recherche en adaptation.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a également collaboré avec l'ONU dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le pays a proposé une résolution, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, désignant le 27 décembre comme Journée internationale de la préparation aux épidémies. Pendant la pandémie de COVID-19, le Vietnam a reçu plus de 61,7 millions de doses de vaccins via le programme COVAX et des équipements médicaux d'une valeur de 45 millions d'USD de la part des organisations de l'ONU. Le Vietnam a contribué à hauteur de 50.000 USD au Fonds de riposte au COVID-19 de l'ONU et un million de dollars pour le COVAX. Le pays est également devenu un point de réception et de traitement des patients dans le cadre du mécanisme MEDEVAC de l'ONU. Dans le contexte du conflit russo-ukrainien, le Vietnam a également contribué à hauteur de 500.000 USD aux efforts d'aide humanitaire pour soutenir les populations touchées par les combats en Ukraine.

Contributions du Vietnam

Ces dernières années, le Vietnam a participé activement aux efforts communs des Nations unies pour résoudre les problèmes de paix, de sécurité régionale et internationale, et promouvoir les droits de l'homme. Le pays a activement participé aux négociations et à la signature du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires en 2018 et est devenu le dixième pays à ratifier ce traité. Dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies, le Vietnam a envoyé 493 officiers militaires en mission dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud, en République Centrafricaine et au Département des opérations de maintien de la paix au siège de l'ONU. Le pays a déployé quatre hôpitaux de campagne de niveau 2 pour la Mission au Soudan du Sud et une équipe de génie pour la Mission à Abyié et est l'un des pays ayant le taux de participation féminine le plus élevé parmi les pays contributeurs de troupes.

D'autre part, le Vietnam a contribué de manière de plus en plus substantielle aux activités de l'ONU, en mettant notamment en avant le rôle de l'ONU et le multilatéralisme, en promouvant le respect de la Charte des Nations unies, du droit international, des relations égales, de la coopération au développement entre les pays et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout en s'opposant aux actions d'oppression, d'agression, et aux sanctions unilatérales dans les relations internationales. Le Vietnam a également participé à la discussion et à l'adoption de nombreuses résolutions et déclarations importantes des Nations unies sur la coopération au développement, le désarmement, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, et la protection des droits de l'homme.

Le Vietnam est considéré par l'ONU et la communauté internationale comme un exemple de réussite dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement et est un pays déterminé et sérieux dans l'application du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Accord de Paris sur les changements climatiques. Le Vietnam promeut également activement les initiatives de réforme des Nations unies.

Photos : VNA/CVN

Le Vietnam a été membre de plusieurs organes importants de l'ONU et y a laissé à chaque fois une empreinte positive. Ce fut le cas en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU (mandat 2020-2021), membre du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la période 2021-2023, au Conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle (UPU) pour le mandat 2022-2025, à la vice-président de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU (septembre 2022 - septembre 2023) ; dans les organes exécutifs et spécialisés de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (Conseil exécutif de l'UNESCO 2021-2025, au Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 2021-2025, au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 2022-2026) ; à la Commission du droit international (CDI) 2023-2027 ; au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2023-2025 ; à la Commission juridique et technique de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) pour le mandat 2023-2027.

Tout au long de son parcours au sein de l'ONU, le Vietnam continue de s'affirmer comme un membre actif, proactif, responsable et contribuant de manière efficace, ce qui est grandement apprécié par la communauté internationale.

À l'occasion de sa visite au Vietnam lors du 45e anniversaire de l'adhésion officielle du Vietnam à l'ONU en octobre 2022, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exprimé son admiration pour le Vietnam, qui, en moins d'une génération, est passé d'un pays bénéficiaire de l'aide de l'ONU à un des principaux exportateurs de produits alimentaires au monde, tout en contribuant aux activités de maintien de la paix de l'ONU.

Le secrétaire général António Guterres a affirmé que l'ONU continuera de soutenir les projets de développement du Vietnam. Il s'attend à ce que le Vietnam renforce davantage son rôle, sa position et ses contributions dans la résolution des problèmes mondiaux. Il soutient également le rôle d'hôte du Vietnam dans l'organisation de grands événements et conférences internationales sur les océans et les mers à l'avenir.

Photo : VNA/CVN

En évaluant le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, la coordinatrice résidente de l'ONU au Vietnam, Pauline Tamesis, estime que depuis son adhésion à l'ONU en septembre 1977, le Vietnam est passé d'un pays dépendant de l'aide de l'ONU à une nation contribuant de manière significative à l'agenda régional et mondial. Le Vietnam s'affirme comme un membre de plus en plus actif de la communauté internationale, avec des contributions notables aux missions de maintien de la paix et à l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité de l'ONU.

Toujours selon elle, les relations entre le Vietnam et l'ONU sont très solides et spéciales, aidant les deux parties à surmonter les défis mondiaux et à se préparer de manière plus efficace aux défis futurs.

La coopération entre le Vietnam et l'ONU revêt une grande signification et a un impact positif, répondant aux besoins et aux intérêts du Vietnam à chaque étape, tout en renforçant le rôle, la voix et les contributions marquantes du Vietnam au sein de l'ONU.

Ces résultats faciliteront les efforts conjoints du Vietnam et de l'ONU pour surmonter les défis à venir, élargir et améliorer encore l'efficacité de leur coopération, soutenir activement le développement national et l'intégration internationale du Vietnam, et contribuer à renforcer le rôle de l'ONU dans le contexte actuel.

VNA/CVN