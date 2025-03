Vacances

Les compagnies aériennes prévoient d'exploiter 1,5 million de sièges

Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (relevant du ministère de la Construction), les compagnies aériennes vietnamiennes prévoient d'exploiter plus de 7.500 vols intérieurs pendant la période de forte affluence liée aux vacances de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée du travail (1 er mai).

Du 25 avril au 5 mai, les compagnies aériennes vietnamiennes devraient exploiter 7.536 vols intérieurs, soit une moyenne de 685 vols par jour, ce qui représente une augmentation de 24% du nombre de vols et de 21% de la moyenne quotidienne par rapport à la même période l'an dernier.

Les compagnies aériennes proposeront également environ 1,5 million de sièges, soit une augmentation de 20 % par rapport aux horaires avant l'expansion et de 22% par rapport à la même période l'an dernier.

Une grande partie de ces vols desserviront des destinations au départ et à destination de Hô Chi Minh-Ville, avec 5.083 vols, soit une moyenne de 462 par jour, ce qui représente une augmentation de 21% du nombre total de vols et de la capacité en sièges. La seule ligne Hanoï - Hô Chi Minh-Ville accueillera 1 261 vols pour un total de 305 000 sièges, soit une augmentation de 8% du nombre de vols et de 16% de la capacité en sièges par rapport à la période précédant les vacances, soit des hausses de 7% et 11% par rapport à l'année dernière. Les célébrations et activités commémorant le 50e anniversaire de la réunification nationale cette année devraient stimuler la demande de voyages.

Du 15 mai au 15 août, les compagnies aériennes vietnamiennes prévoient également d'exploiter 68 558 vols intérieurs, soit une moyenne de 745 par jour, soit des augmentations respectives de 21 % et 18 % par rapport à l'année dernière. La capacité totale en sièges pour l'été devrait atteindre environ 14 millions de sièges, soit 21 % de plus que le calendrier d'avant l'expansion et 18 % de plus qu'à l'été 2024.

Des destinations touristiques populaires telles que Cam Ranh, Phu Quoc, Da Lat et Quy Nhon accueilleront plus de 20 000 vols, soit près d'un tiers de l'ensemble des vols intérieurs, avec une augmentation de 32% du nombre de vols et de 20% de la capacité en sièges. Environ 4,1 millions de sièges seront proposés sur ces lignes, soit 30% de plus que le calendrier d'avant l'expansion et 21% de plus qu'à l'été 2024.

Sur les principales lignes intérieures entre Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville, les compagnies aériennes devraient exploiter 26 800 vols, soit 39 % du total des vols. Cela représente une augmentation de 24% du nombre de vols et de 14 % de la capacité en sièges, avec près de 5,9 millions de sièges disponibles.

Le nombre de vols à destination et au départ de Hô Chi Minh-Ville s'élèvera à 45.000, soit une moyenne de 490 par jour, soit une augmentation de 21% en termes de vols et de capacité. Le nombre de sièges disponibles sur ces lignes atteindra 9,23 millions.

Pour répondre à la demande croissante, l'autorité de l'aviation civile a ajusté la capacité de l'aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville.

Du 30 avril au 1er mai, l'aéroport accueillera jusqu'à 46 vols par heure en journée et 36 vols par heure la nuit.

Pendant la période de pointe estivale et la fête nationale, le 2 septembre, l'aéroport accueillera 44 à 46 vols par heure en journée et 36 vols par heure la nuit.

L'autorité de l'aviation civile travaille également en étroite collaboration avec la Vietnam Airport Corporation et les compagnies aériennes vietnamiennes pour assurer la disponibilité du nouveau terminal domestique T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat, qui devrait être opérationnel d'ici le 30 avril au 1er mai, afin de soulager la surcharge de cet aéroport.

VNA/CVN