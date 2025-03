Valorisation de la puissance médiatique et création du consensus social

Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation et et de la mobilisation de masse du Parti communiste du Vietnam, a travaillé ce mercredi 26 mars à Hanoï avec les responsables de cinq agences de presse clés : le journal Nhân Dân (Peuple), la revue Công san (Communiste), l'Agence Vietnamienne d’Information, la Voix du Vietnam et la Télévision du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La séance de travail avait pour objectif d'évaluer le travail de réorganisation de l'appareil et de construction du Projet des agences de presse politique nationale clés ; le travail d’information et de propagande pour mettre en œuvre les tâches politiques du passé et les orientations et tâches clés du futur ; les préparatifs des activités pour célébrer le 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 - 2025).

Nguyên Trong Nghia a salué les efforts, le caractère révolutionnaire, pionnier et professionnel des principales agences de presse dans l'exécution des tâches clés, régulières et ponctuelles assignées par le Parti et l'État, notamment la rationalisation de l'appareil organisationnel.

Il a hautement apprécié la participation active, proactive et opportune des principales agences de presse politique dans la diffusion de la mise en œuvre des tâches politiques liée à la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, à l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres, aux nouvelles orientations et politiques du Parti telles que la Résolution N°57-NQ/TW, le développement économique privé et l'organisation du résumé de la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW.

Selon lui, la presse doit prendre l’initiative de mettre en œuvre la Résolution N°18-NQ/TW. Et la force la plus puissante qui réalise ce travail est les principales agences de presse.

Il a également hautement apprécié les efforts considérables des agences de presse, en particulier des agences de presse clés, pour avoir été les pionnières, se conformer strictement et mettre en œuvre dans un court laps de temps la politique du Parti et de l'État sur la rationalisation de l'appareil organisationnel.

Il a suggéré les principales agences de presse de participer plus activement à la fourniture au Parti et à l'État d'informations sur la situation mondiale, régionale et nationale afin d'avoir des évaluations correctes et précises des avantages, des difficultés et des défis, et ainsi proposer les bonnes solutions et politiques.

Il a également demandé aux agences concernées de bien comprendre la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et des dirigeants du Parti et de l'État dans le renouvellement de la pensée et des méthodes de travail, de fournir proactivement des informations à la presse, en particulier aux agences de presse clés, pour disposer de canaux d’information opportuns, systématiques et scientifiques.

Les agences de presse sont également demandées de fournir les information sur les méthodes de travail des fonctionnaires du système politique, notamment la poursuite de la mise en œuvre de la réorganisation et de la rationalisation de l'appareil conformément à la Résolution n°18-NQ/TW, inorganisation des Congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti, d’ouvrir des colonnes et des programmes pour pour discuter des nouvelles politiques et des nouveaux points de vue du Parti et de l’État ; assurer la diffusion d’informations générales sur les traditions révolutionnaires, la promotion de l’esprit de 50 ans de Réunification nationale, en vue de susciter l’aspiration à développer un pays de paix, de stabilité et de prospérité.

Concernant les préparatifs de la célébration du 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, il a suggéré que cet événement devrait créer des moments forts, contribuant ainsi à affirmer une presse avec une tradition de 100 ans et transmettre un message pour les 100 prochaines années.

VNA/CVN