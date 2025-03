Huit provinces du Vietnam et du Laos coopèrent dans la lutte contre la drogue

Des responsables des provinces de Thanh Hoa, Nghê An, Son La et Diên Biên du Vietnam et de Houaphan, Luang Prabang, Phongsaly et Xieng Khouang du Laos, ont participé à une réunion, tenue le 26 mars dans la province vietnamienne de Diên Biên, pour discuter de leur collaboration dans la lutte contre la criminalité et la drogue.

Ces derniers temps, les forces fonctionnelles des deux pays ont étroitement coordonné et mis en œuvre efficacement le protocole d’accord signé lors de la 20e réunion. Elles ont organisé régulièrement des discussions aux niveaux provincial et de district pour discuter de la situation dans les zones frontalières et de questions émergentes. Le travail de propagande a été également promu dans huit provinces avec des contenus et des formes divers et riches, adaptés à chaque public cible.

En 2024, les forces fonctionnelles de huit provinces ont découvert 4.560 crimes liés à la drogue avec plus de 6.100 suspects, saisissant 218 234 kg d’héroïne ; 32,13 kg d'opium ; 530.631 kg de drogues de synthèse ; 58,36 kg de marijuana ; 3,1 milliards de dongs ; 301.664 kips ; 11.011 yuans ; 45.310 dollars...

Face à la situation complexe des crimes liées à la drogue, les provinces du Vietnam et du Laos doivent promouvoir leur collaboration et prendre des mesures plus efficace, a déclaré Vu A Bang, vice-président du Comité populaire de la province de Dien Bien.

Lors de la réunion, les responsables de huit provinces ont approuvé et signé leur 21e protocole d’accord de coopération en matière de prévention et de lutte contre la drogue.

