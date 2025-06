Le Premier ministre appelle à plus d’efforts pour lutter contre la contrefaçon

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de publier un nouveau télégramme officiel demandant de poursuivre les efforts pour intensifier la campagne de répression afin de combattre et de réprimer la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Photo : VNA/CVN

Le document indique que, ces derniers temps, les ministères, les secteurs, les localités et les forces compétentes ont déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre la directive n°13/CT-TTg du 17 mai 2025, les dépêches officielles n°65/CD-TTg du 15 mai 2025 et n°72/CD-TTg du 24 mai 2025, publiées par le Premier ministre, visant à intensifier la campagne de lutte contre ces actes.

En conséquence, de nombreuses infractions liées à la production et au commerce de lait, de médicaments, d’aliments et de compléments alimentaires contrefaits ; au commerce de produits suspectés de contrefaire des marques connues ; et à la production et à la vente de produits interdits ont été détectées et traitées, suscitant l’intérêt du public.

Lacunes à combler

Cependant, les inspections et les évaluations pratiques ont révélé que dans certaines localités, la diffusion et la mise en œuvre de la campagne restent lentes, manquant d’une compréhension approfondie et d’un suivi rigoureux de la situation. La contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle demeurent complexes et difficiles dans certaines régions, tandis que la coordination entre les ministères, les secteurs et les localités est, parfois et dans certains endroits, encore insuffisante et inefficace.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé au vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, président du Comité national de pilotage de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon (Comité de pilotage 389) et chef du Groupe de travail spécial sur ce sujet, ainsi qu’à ses membres, de continuer à orienter les ministères, les secteurs, les autorités compétentes et les localités vers l’examen et la mise en œuvre de mesures plus strictes et plus drastiques pendant le mois de pointe de la répression, à compter du 15 mai.

Il est nécessaire de détecter et de sanctionner rapidement les contrevenants, et, parallèlement, de sanctionner sévèrement les fonctionnaires et les agents qui présentent des signes de dégradation morale, de corruption ou de collusion avec des contrevenants, conformément aux principes "traiter un cas pour alerter toute une région ou un secteur" et "sans aucune zone interdite ni exception".

Il a été demandé aux agences de presse et aux médias d’accroître la couverture médiatique et d’informer l’opinion publique sur les dangers, de mettre rapidement en avant les individus exemplaires et les pratiques efficaces des ministères, des secteurs et des localités, tout en critiquant et en condamnant les comportements négatifs et les actes irresponsables aux conséquences graves.

Ces efforts visent à renforcer l’efficacité du mouvement national de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les violations de la propriété intellectuelle, précise la dépêche.

VNA/CVN