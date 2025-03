L'ambassadeur Ly Duc Trung présente le Vietnam aux auditeurs israéliens

Photo : VNA/CVN

Lors de l'émission, l'ambassadeur vietnamien a exposé aux auditeurs de FM 100 les avancées socio-économiques du Vietnam réalisées ces dernières années. Avec ses paysages naturels variés, ses habitants chaleureux et hospitaliers, ainsi que sa culture et sa gastronomie riches, le Vietnam est devenu une destination touristique de plus en plus prisée par les Israéliens.

Évoquant les étapes majeures des relations entre le Vietnam et Israël, notamment dans les domaines économique et commercial, le diplomate vietnamien a souligné que l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange bilatéral en 2024 avait permis de porter le volume des échanges commerciaux à plus de 3 milliards de dollars.

Par ailleurs, les deux pays disposent d’un fort potentiel de coopération dans des secteurs tels que la construction, l'agriculture, le transfert de technologies et l'innovation.

VNA/CVN