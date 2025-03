L'OPEP célèbre le 50e anniversaire du Sommet historique d'Alger des dirigeants

Photo : CTV/CVN

Le Sommet s'est tenu sous la présidence du président défunt Houari Boumediene, avec la participation des dirigeants des pays membres de l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït, le Venezuela, la Libye, le Nigeria, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Équateur.

Le Sommet, tournant décisif dans l'histoire de l'organisation, a permis de renforcer la souveraineté des pays producteurs sur leurs ressources naturelles et de promouvoir leur rôle dans l'élaboration d'un nouveau système économique mondial.

Parmi les décisions les plus importantes prises lors de ce sommet, l'instauration d'un dialogue plus approfondi avec les pays consommateurs et les institutions internationales pour assurer la stabilité du marché pétrolier et la création d'un mécanisme de coopération économique entre pays producteurs pour renforcer le développement économique et diversifier l'économie, les États membres ayant en outre souligné la nécessité de renforcer leur contrôle sur l'exploitation et la commercialisation de leurs ressources pétrolières, Il a été également décidé la création d'un Fonds de l'OPEP pour le développement international (FODI), en tant qu'initiative visant à soutenir les pays en développement à travers le financement et l'aide technique de manière à renforcer la solidarité entre pays producteurs et les économies les moins avancées.

50 ans après, l'OPEP poursuit ses efforts pour assurer l'équilibre et la viabilité du marché pétrolier, à travers l'adaptation de ses stratégies avec les défis actuels.

Dans son commentaire via les réseaux sociaux, l'OPEP a affirmé que cet anniversaire se veut une occasion pour se remémorer la vision pertinente et l'engagement ancré des dirigeants qui ont fait l'histoire de l'organisation, et réaffirmer la détermination de l'OPEP à poursuivre leur parcours au service des intérêts des pays producteurs et des marchés énergétiques mondiaux.

APS/VNA/CVN