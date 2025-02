Promotion des produits vietnamiens en Algérie : une initiative prometteuse

>> Les perspectives des relations Vietnam - Algérie sont prometteuses

>> Une coopération commerciale Vietnam - Algérie en pleine croissance

Photo : VNA/CVN

L'événement a attiré un large public, principalement des habitants de la capitale et des représentants d'entreprises algériennes spécialisées dans l'importation. Les visiteurs ont pu découvrir divers produits vietnamiens tels que du café, des produits agricoles et des articles de consommation, et ont eu l'opportunité de découvrir la préparation du café à la vietnamienne tout en dégustant les produits sur place.

La majorité des participants ont exprimé des avis positifs sur la qualité et le goût des produits vietnamiens. Plusieurs entreprises algériennes ont exprimé leur intérêt pour des échanges commerciaux plus soutenus avec le Vietnam.

L'Algérie représente un marché de consommation stratégique et en pleine expansion pour plusieurs produits phares du Vietnam, notamment le café, le thé, le poivre, les noix de cajou, les épices et le filet de pangasius. Parmi ces produits, le café se distingue comme la boisson la plus populaire et prisée en Algérie, avec une moyenne d'importation annuelle de 130.000 tonnes de grains de café.

VNA/CVN