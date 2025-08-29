Les "lieux de mémoire" marquant la Révolution d’Août et la Fête nationale

Il y a 80 ans, Hanoï vivait la Révolution d’Août. Aujourd’hui, ses lieux historiques perpétuent la mémoire patriotique, transmettant aux jeunes générations les valeurs d’indépendance, de liberté et la résilience du peuple vietnamien.

Il y a quatre-vingts ans, à l’automne 1945, Hanoï vibrait de l’élan révolutionnaire qui allait mener à la prise du pouvoir, contribuant de manière décisive au succès rapide de l’insurrection générale dans tout le pays. Huit décennies plus tard, les lieux associés à la Révolution d’Août et à la Fête nationale du 2 septembre sont devenus de véritables "adresses rouges", où l’on se souvient et où l’on transmet aux générations suivantes l’amour de la Patrie, l’esprit d’indépendance et de liberté, et la volonté de résilience du peuple vietnamien.

La place Ba Đinh , témoin de l’indépendance

Photo : VNA/CVN

Le 19 août 1945, après le grand meeting tenu sur la place de l’Opéra, des dizaines de milliers d’habitants de Hanoï se sont dispersés dans les rues pour occuper les bâtiments administratifs du régime fantoche pro-japonais, ramenant le pouvoir entre les mains du peuple. Plusieurs sites furent envisagés pour accueillir la cérémonie d’indépendance, mais c’est finalement la place Ba Đinh qui fut choisie.

Le 2 septembre 1945, devant des dizaines de milliers d’habitants de toutes couches sociales, le Président Hô Chi Minh y proclama solennellement la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam et marquant la victoire totale de la Révolution d’Août. Dès cet instant, la nation vietnamienne entra dans une nouvelle ère historique. Vingt-quatre ans plus tard, le 9 septembre 1969, c’est également sur cette place que fut célébrée la cérémonie funèbre du Président Hô Chi Minh. Aujourd’hui, la place Ba Dinh se situe rue Hùng Vuong, devant le Mausolée du Président Hô Chi Minh.

La maison du 48 rue Hàng Ngang, berceau de la Déclaration d’indépendance

Cette demeure appartenait aux patriotes Trinh Van Bô et Hoàng Thi Minh Hô, des industriels patriotiques constants fidèles à la révolution. Du 25 août au 2 septembre 1945, le Président Hô Chi Minh y vécut et y dirigea les derniers préparatifs de l’insurrection. C’est dans cette maison qu’il rédigea la Déclaration d’indépendance proclamant la République démocratique du Vietnam – un tournant majeur de l’histoire nationale.

C’est également ici que le Comité central du Parti valida trois décisions capitales : adoption de la Déclaration d’indépendance, organisation de la Fête nationale et formation du gouvernement provisoire, posant les bases solides du nouvel État vietnamien. La maison est toujours soigneusement préservée. Les objets et l’aménagement demeurent intacts tels qu’au moment du séjour du Président. Elle est aujourd’hui classée monument historique national.

La place de la Révolution d’Août (Place de l’Opéra)

Photo : VNA/CVN

Le matin du 19 août 1945, des dizaines de milliers d’habitants de Hanoï et des localités voisines affluèrent sur la place de l’Opéra, au cœur de la capitale, pour participer au plus grand rassemblement populaire de l’époque. Après l’annonce officielle de l’insurrection générale par le Viêt Minh, la manifestation se transforma rapidement en une démonstration de force et en un soulèvement armé qui permit de renverser le pouvoir, accomplissant ainsi la mission historique de la Révolution d’Août.

La place fut ensuite le théâtre de nombreux événements marquants, notamment la parade des troupes de libération venues du Viêt Bac le 29 août 1945, la "Semaine d’or" du 16 septembre destinée à collecter des fonds pour soutenir le gouvernement provisoire… En 1994, ce lieu reçut officiellement le nom de place de la Révolution d’Août. Aujourd’hui, elle s’intègre dans un ensemble architectural remarquable avec l’Opéra de Hanoï, le Musée national d’Histoire du Vietnam, l’hôtel Hilton et la rue Trang Tiên.

Le Palais du Bac Bô (Palais du Tonkin), aujourd’hui Maison des hôtes du gouvernement

Photo : VNA/CVN

Non loin de la place de la Révolution d’Août se trouve le Palais du Bac Bô, situé au 12 rue Ngô Quyên. Avant 1945, il abritait la Résidence supérieure du Tonkin, véritable quartier général du régime colonial français au Nord. Le 19 août 1945, après le grand meeting à la Place de l’Opéra, le peuple de Hanoï et les forces révolutionnaires occupèrent le bâtiment, qui devint alors le siège du nouveau pouvoir.

Le 3 septembre 1945, soit un jour après la proclamation de l’indépendance, le Président Hô Chi Minh y présida la première réunion du Conseil du gouvernement. Il y exposa six tâches urgentes pour le nouvel État vietnamien : lutter contre la famine, combattre l’analphabétisme, élaborer une Constitution démocratique, éduquer le peuple pour éradiquer les vices hérités du régime colonial, abolir trois impôts (impôt personnel, impôt de marché et taxe de passage en ferry) et interdire absolument l’usage de l’opium, enfin proclamer la liberté de croyance et l’union entre bouddhistes et catholiques.

Par la suite, le bâtiment resta le siège du gouvernement de la République démocratique du Vietnam jusqu’au déclenchement de la résistance nationale.

La maison du 101 rue Trân Hung Đao

Parmi les sites révolutionnaires de Hanoï figure également la maison du 101 rue Trân Hung Đao, ancien siège du Comité militaire révolutionnaire de Hanoï. Le 18 août 1945, ce dernier y tint sa première réunion, concluant à la nécessité d’agir sans attendre : saisir l’opportunité historique, lancer l’insurrection et faire face à l’armée japonaise.

Depuis ce lieu, le Comité militaire révolutionnaire et le Comité municipal du Parti formulèrent directives et stratégies décisives qui menèrent à la victoire éclatante de l’insurrection dans la capitale.

La tour au drapeau de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Érigée entre 1805 et 1812, la tour au drapeau est l’un des rares vestiges de la citadelle de Hanoï à avoir échappé à la destruction coloniale. Haute de 33,4 mètres, elle se compose de trois niveaux carrés superposés et d’un fût octogonal. Sous la colonisation française, elle servit de poste d’observation militaire.

En 1945, après la victoire de la Révolution d’Août, le drapeau rouge portant l'étoile jaune y fut hissé pour la première fois. En 1954, après la victoire de la résistance contre les armées françaises, le drapeau national y flotta de nouveau. En 1989, la tour fut officiellement classée monument historique.

Aujourd’hui encore, la tour du drapeau se dresse fièrement, portant le drapeau national, symbole de la volonté inébranlable et de la fierté du peuple vietnamien.

L’automne 1945 demeure une page d’or de l’histoire vietnamienne. Hanoï, berceau de ces événements majeurs, a vu son nom gravé dans chaque rue et chaque monument. De la place Ba Đinh à la Maison du 48 rue Hàng Ngang, de la place de la Révolution d’Août au Palais du Bac Bo, ces lieux racontent l’histoire d’un peuple qui a su se lever pour son indépendance.

En parcourant Hanoï aujourd’hui, habitants comme visiteurs ne découvrent pas seulement la beauté millénaire de la capitale, mais revivent aussi l’élan héroïque de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre - des témoins immortels de l’aspiration à l’indépendance et à la liberté.

