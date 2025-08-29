Exposition des réalisations nationales

Les stands de la presse séduisent les visiteurs par de riches expériences

Dans le cadre de l'Exposition des réalisations nationales placée sous le thème "80 ans de parcours vers l'Indépendance, la Liberté et le Bonheur" qui se déroule du 28 août au 5 septembre, au Centre d'exposition du Vietnam à Dông Anh, Hanoï, les stands des organes de presse ont marqué les esprits et attiré de nombreux visiteurs.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

Particulièrement remarquable, l'espace de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) retrace ses 80 années d'histoire, de la lutte pour l'indépendance à l'intégration internationale.

Sous le message "Source d'informations officielles - Flux d'informations principales", le stand présente quatre thèmes à travers des photos, des documents et des objets historiques. Au centre, un globe symbolise son écosystème multimédia, ainsi que ses aspirations à une intégration internationale approfondie.

Photo : VNA/CVN

Les images, documents et objets exposés reflètent clairement les grandes contributions de la VNA à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, affirmant le rôle et la position de l'agence d'information clé dans le système de presse et de médias du pays, la prestigieuse agence de presse nationale dans la région et le monde.

Parmi les pièces marquantes figurent le premier bulletin de l'agence, la Déclaration d'indépendance diffusée en trois langues le 15 septembre 1945, les dépêches sur la victoire de Diên Biên Phu (1954) ou sur la campagne Hô Chi Minh (1975), ainsi que des photographies historiques : le drapeau de la victoire flottant sur le toit du bunker du général De Castries, le 7 mai 1954 ; la signature des Accords de Paris (1973), ou encore les chars de l'Armée de libération entrant dans le Palais de l'Indépendance le 30 avril 1975.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

Le stand du Nhân Dân, placé sous le thème "La voix du Parti, de l'État et du peuple vietnamien", présente l'histoire et le développement du journal, ainsi qu'une sélection de numéros spéciaux permettant aux visiteurs d'interagir avec les publications.

L'espace de la Télévision du Vietnam (VTV) a également attiré un large public dès l'ouverture. Par ses archives audiovisuelles et ses expositions, VTV met en valeur son essor tout en reflétant les aspirations du pays à l'innovation et à la transformation numérique. Chaque journée propose un thème différent, offrant une expérience renouvelée aux visiteurs.

Enfin, l'espace de la Voix du Vietnam (VOV), intitulé "80 ans de la VOV aux côtés de la nation", a été conçu comme un parcours reliant passé, présent et avenir. De la première émission radiophonique du 7 septembre 1945 à l'ère du renouveau et de l'intégration, VOV illustre les étapes majeures de son histoire.

