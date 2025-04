Réunion du Comité national de pilotage des APD et des prêts à taux préférentiels

Bùi Thanh Son, qui préside également le comité national de pilotage de l'APD et des prêts à taux préférentiels, a fait cette déclaration lors d'une réunion du comité le 13 avril, affirmant que la priorité absolue est d'accélérer la mise en œuvre des projets et de garantir une utilisation efficace des capitaux.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-Premier ministre, l'accélération du décaissement des capitaux d'investissement public, notamment l'APD et les prêts à taux préférentiels, est cruciale pour débloquer les ressources de développement. Afin de maintenir une forte croissance économique dans les années à venir, une utilisation efficace de l'APD est essentielle, a-t-il souligné.

Cependant, le décaissement de l'APD reste atone. Entre 2021 et 2024, le taux de décaissement annuel moyen n'était que de 52%. Au cours des quatre premiers mois de 2025, il n'était que de 4,6%, un taux nettement inférieur au taux de décaissement moyen national pour les investissements publics, qui s'élevait à environ 8% au premier trimestre. Les groupes de travail du gouvernement, chargés d'inspecter et d'accélérer le décaissement des investissements publics dans tous les ministères, secteurs et localités, ont identifié de nombreuses lacunes dans la gestion et la mise en œuvre de l'APD et des projets financés par des prêts à taux préférentiels, principalement dues à des facteurs subjectifs.

Tout en reconnaissant le caractère stratégique et fondamental des ressources nationales, le vice-Premier ministre a souligné le rôle crucial de la mobilisation de ressources extérieures, notamment dans les secteurs où le Vietnam manque de capacités technologiques. Il a souligné que l'APD a joué un rôle important dans le développement du Vietnam, notamment en aidant le pays à atteindre plus tôt que prévu plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Bùi Thanh Son a affirmé qu'à l'avenir, le Vietnam se concentrerait sur des projets bénéficiant d'un financement d'APD substantiel, d'une forte concessionnalité, de délais de mise en œuvre courts et de procédures administratives simplifiées, notamment dans les domaines des infrastructures (chemins de fer, aviation) et de l'adaptation au changement climatique. Il a également appelé à la préparation de plusieurs projets clés afin d'engager un dialogue direct avec les partenaires internationaux.

Il a demandé au ministère des Finances d'intégrer les retours d'expérience, d'examiner et de mettre à jour les rapports en vue d'une réunion avec les donateurs étrangers début mai. Il a chargé le ministère de se coordonner avec les agences compétentes afin de soumettre au Premier ministre une proposition visant à consolider le comité de pilotage d'ici le 18 avril.

Le ministère a également été chargé de finaliser les documents juridiques visant à remédier aux blocages institutionnels, notamment la rédaction d'un nouveau décret remplaçant les décrets existants sur l'APD et la gestion des prêts concessionnels, qui sera soumis au gouvernement d'ici le 30 avril selon une procédure accélérée.

Lors de la réunion, les ministères, les secteurs et les localités ont passé en revue toute la gestion et l’utilisation des capitaux de l’APD et des prêts à taux préférentiel ces derniers temps, construisant et perfectionnant ainsi les institutions, allouant des capitaux et décaissant des sources de capitaux ; définir les difficultés, ses causes, les responsabilités des agences concernées et les solutions.

VNA/CVN